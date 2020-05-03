臉書上與人交易手機 高中男被騙萬元欲哭無淚
16歲黃姓男高中生因急需購買手機，託友人在臉書社團上貼文收購手機，未料卻引來心懷不軌的27歲謝姓男子主動聯繫，假意大方表示「1萬就好」，沒想到面交時謝男收到錢後卻交了一隻模型機便騎車逃逸，留下一臉錯愕的黃姓高中生，經報案後警方循線鎖定謝男，警詢後依詐欺罪嫌將他函送。
據了解，這名黃姓高中生今年二月底託友人在臉書社團貼文收購手機，引來謝男主動以臉書軟體Messenger聯繫，黃姓高中生向對方表明自己「預算只有1萬1千元」，謝卻爽快答應，還宣稱「你幫我我幫你，5百給你搭車，剩的5百不好找，收一萬就好」。
雙方相約在板橋亞東醫院前面交，謝男收取黃姓高中生給的現金後，拿出包裝完整的Iphone XR手機給他後就迅速騎上機車離開，此時黃姓高中生打開手機包裝，才發現裡面竟裝著一支模型機，急忙向警方報案。
板橋警方獲報後調閱監視畫面，鎖定家住土城區的謝男，經通知到案後，謝男坦承犯行，更供稱因為自己也被騙過，才會想到要騙別人，警詢後警方依詐欺罪嫌將他函送，並持續擴大追查是否有其他受害者。
警方呼籲，網路購物時民眾應選擇具保障的交易軟體，並務必慎選賣家，避免在臉書等詐騙案層出不窮的社群軟體上交易，另外即使是面交，也要親自測試物品真偽與型號，否則傷了荷包也傷心。
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