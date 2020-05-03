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「聞香」抓山老鼠幕後收購金主 交易珍貴扁柏判1年徒刑

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
保七刑大2017年底搜索出大量木藝品。記者蕭雅娟／翻攝
保七刑大2017年底搜索出大量木藝品。記者蕭雅娟／翻攝

台北市北投區男子朱光榮，2017年12月遭檢警「聞香」查獲涉嫌長期收購珍貴林木，包含台灣肖楠、扁柏、紅檜、黃連木，因無法提出購買合法證明，大量木材被認定是贓物。士林地方法院日前審結，依照森林法故買森林主產物贓物罪2罪，應執行有期徒刑1年，併科罰金70萬元，其餘被訴部分無罪。

判決指出，朱明知何姓男子販售的扁柏角材，均無合法來源證明，屬於盜自國有林地的森林主產物貴重木，屬來路不明之贓物，2015年9月22日後某日，用21萬2900元購買扁柏角材一批，118.3才，由何運到北投大業路住家。

同年10月22日後某日，朱再向何購買32萬5200元、141.4才扁柏角材，同樣運到家中。直到保七總隊與士林地檢署從「山老鼠」何男供詞，找到幕後收購的金主朱男，並在2017年12月搜索，「聞香」找到朱位在北投大業路住處，搜出台灣肖楠、扁柏、紅檜、黃連木等珍貴林木角材、聚寶盆等73件木材，重量達3200公斤，市價超過千萬元。

58歲朱辯稱，因父親生病，聽從師父建議，「為了消難購買」不知是貴重樹木。2015年間有借何男1百萬，用來投資茶廠，沒有拿過何的木頭。辯護人則稱，朱無收受贓物犯意，不具木頭相關知識。

何則證稱，兩次交易都是一手交錢一手交貨，遭查扣的帳單上有寫「朱」，但紀錄5次中，僅有２次交易成功，都是成交扁柏金磚，朱沒有問木頭來源，因此朱不知道來源。

合議庭依照何的帳單，認定2人交易2次扁柏木材，2人對於借款、抵債金額均稱不記得，難認是因帳務而用木材抵債。合議庭指出，朱在家中交易珍貴木種，卻未經查證要求出示合法來源，且用5成低價交易，認為朱主觀上認識木材是遭盜取贓物，有故買贓物犯意。

合議庭審酌，扣案的扁柏是國家遭竊取的重要森林資源，朱故買助長盜採珍貴林木犯罪，危害自然生態及森林資源，破壞森林保育，造成犯罪追查困難，且犯後態度否認，衡量家庭狀況，還有1千萬元債務，依照森林法故買森林主產物贓物罪2罪，各判處8月徒刑，併科罰金40萬元及50萬元，應執行有期徒刑1年，併科70萬元罰金，罰金如易服勞役，2千元折1日。

另，合議庭認為，朱收購木材約4年，其餘家中珍貴木材多經裁切、研磨、上漆後的加工品，不能因沒有提出來源證明，就認為是贓物，判處無罪。全案可上訴。

北投 山老鼠 國有林地

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