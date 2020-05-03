專挑「海賊王」下手 鐵粉行竊娃娃機判拘役70天

台中市丁姓男子曾租賃選物機（俗稱娃娃機）經營，擁有娃娃機台的通用鑰匙，他涉嫌在前年底、去年初時，分別前往北區陳姓、曾姓業者經營的娃娃機台，偷走知名動漫「海賊王」的卡通造型公仔10隻，總價值破1萬元，業者發現商品遭竊後報警，警方循線通知丁到案，台中地院審理後，依竊盜罪，判拘役70天，得易科。

判決書指出，丁姓男子（21歲）曾經營娃娃機而持有機台的通用鑰匙，他涉嫌在前年12月16日凌晨4時許，經過北區陳姓業者機營的娃娃機，持通用鑰匙打開陳的機台，竊取機台內4隻海賊王公仔，總價值約4000多元，丁得手後離開現場。

丁在去年1月26日凌晨5時許，經過由曾姓業者經營的選物機時，又利用相同守法，打開曾的機台偷走6個「海賊王金證公仔」，價值6950元，丁得手後離開現場，兩業者發現商品遭竊後報警，警方循線將涉案丁依竊盜罪送辦。

台中地院審結，認定丁犯行明確，依竊盜罪判拘役70天，得易科罰金7萬元，全案可上訴。

根據維基百科，日本漫畫「ONE PIECE」在台灣被翻譯為「海賊王」、「航海王」，是由漫畫家尾田榮一郎所創作的少年漫畫，從1997年連載迄今，長期佔據漫畫雜誌「週刊少年Jump」人氣榜的第一名，尾田榮一郎還曾在2015年因漫畫發行量打破世界紀錄，獲頒「單一作者創作發行量最多的漫畫」的金氏世界紀錄。