快訊

直播／「嘉玲」會來嗎？ 指揮中心14:00記者會

北市文德女中禮堂驚傳火警 濃煙直竄天際

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假交友真詐財 癡情女玩交友軟體險被騙60萬

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市八德區日前有一名30多歲陳姓女子，到銀行匯款60萬元，先稱是要給親戚應急，後才說匯款對象為網友，銀行行員直覺有異報警，警方與行員聯手成功阻詐。圖／八德警分局提供
桃園市八德區日前有一名30多歲陳姓女子，到銀行匯款60萬元，先稱是要給親戚應急，後才說匯款對象為網友，銀行行員直覺有異報警，警方與行員聯手成功阻詐。圖／八德警分局提供

桃園是八德警分局四維派出所，日前接獲轄內銀行行員報案，稱疑似有詐騙案件，員警獲報到現場處理。女子向行員說要匯60萬元給親戚應急，後才說出是要匯給網友，直到警方用反詐騙系統查詢該電話號碼，確認該號碼曾被通報為詐騙，陳女才相信自己差點被詐騙。

四維派出所警員鍾若然、田蔚允日前下午2點多於巡邏勤務時，接獲派案轄內介壽路一段銀行行員報案稱有疑似詐騙案件。一名30多歲陳姓女子，稱要匯錢給親戚，銀行行員驚覺有異，先關懷陳女並提問，發現陳女支支吾吾似乎有隱瞞，趕緊通報警方協助。警方詢問陳女該筆款項去向、用途，陳女才向警方說出匯款對象是交友軟體上認識的香港網友。

陳女表示，香港網友來電稱家中急用，欲向她借款美金2萬元（約新台幣60萬元），她非常相信對方，所以不疑有他到銀行準備匯款至香港中國銀行。

警方立即請值班同仁查詢該網友來電號碼，發現該電話號碼為反詐騙系統所通報的詐騙電話號碼，員警向陳女表示，此為常見的詐騙手法。陳女經警方解釋分析後，也覺得依其網友指示進行匯款恐會遭到詐騙，才打消匯款念頭，非常感謝警方及銀行行員的幫忙。

八德警分局提醒民眾，如遇到疑似詐騙手法，一定要謹記「防詐騙三要訣」：「Calm down保持冷靜」、「Check it out小心查證」、「Call 165反詐騙諮詢」，共同提高防詐共識與警覺，務必反覆查詢確認，多一分警惕、少一分損失。

桃園市八德區日前有一名30多歲陳姓女子，到銀行匯款60萬元，先稱是要給親戚應急，後才說匯款對象為網友，銀行行員直覺有異報警，警方與行員聯手成功阻詐。圖／八德警分局提供
桃園市八德區日前有一名30多歲陳姓女子，到銀行匯款60萬元，先稱是要給親戚應急，後才說匯款對象為網友，銀行行員直覺有異報警，警方與行員聯手成功阻詐。圖／八德警分局提供

詐騙 香港

延伸閱讀

港疫情稍緩又現集會 港府憂經濟復甦更難

香港來台投資件數增 金額減

Youtuber教學 鎖定香港投資移民台灣

香港居民取得台灣居留許可人數 寫新紀錄

相關新聞

專挑「海賊王」下手 鐵粉行竊娃娃機判拘役70天

台中市丁姓男子曾租賃選物機（俗稱娃娃機）經營，擁有娃娃機台的通用鑰匙，他涉嫌在前年底、去年初時，分別前往北區陳姓、曾姓業...

假交友真詐財 癡情女玩交友軟體險被騙60萬

桃園是八德警分局四維派出所，日前接獲轄內銀行行員報案，稱疑似有詐騙案件，員警獲報到現場處理。女子向行員說要匯60萬元給親...

竹市檢警查哄抬口罩價格 逮7嫌送辦

近日有人透過網路社群，在新竹縣、市販賣醫療口罩，且價格高於市面行情，新竹檢警獲報後溯源追查，共拘提7人到案，計查扣50多...

醫院改畫黃線 恐擋住救護車

立法院預算中心建議學校、醫院、機關等公眾出入口適度改畫黃線，台北市交通局長陳學台說，紅線通常畫設在容易影響交通安全、順暢度及阻礙進出的地點，主要考量即便是臨時停車也會影響交通的地點，改畫黃線不宜通案處理，應個案因地制宜檢討，不少建築更被要求在興建時，也規畫停車區域容納汽機車。

學校、醫院、銀行周邊 紅線太多反塞車？

都會區停車位一位難求，不少公眾出入口周遭紅線畫好畫滿，連臨停都不好找，去年全國遭舉發違規停車件數破四三一萬件，還有檢舉魔人在學校外一個月檢舉上千件次。立法院法制局建議，學校、醫院、銀行等公眾出入口周圍，沿路可適度畫黃線開放臨時停車，否則車輛附近繞行，反而造成交通阻塞。

縱狗嚇人 鄰居蒐證 5次共罰萬元

基隆市信義區一名飼主養狗卻未繫繩，只要有人經過，狗就衝出去狂吠追逐，讓行經的路人飽受驚嚇。多名鄰居聯手錄下5次追逐過程向警方報案，法官依違反社會秩序維護法「縱容動物嚇人」按件判罰2千元，罰金共1萬元。

母親節將臨 宜監懇親改錄影 收容人懺悔淚崩

因應疫情，今年母親節前夕，宜蘭監獄等全國矯正機關暫緩收容人懇親會，改以錄影替代面對面。收容人在高牆內透過鏡頭訴真情，想媽媽的心再也難忍，淚崩懺悔求原諒，也道出一時誤踏歧途，只有親情未曾離棄的感動。

新竹塗鴉怪客到案 依法開罰

新竹市區近來出現1名塗鴉怪客，接連在多處公共設施塗鴉「莊老二」、「莊老二來過」，破壞市容觀瞻，引起網友議論，警方昨天凌晨通知涉案的莊姓男子到案，莊男稱因無聊、好玩才噴漆塗鴉「莊老一」，卻被看成「莊老二」，警方將依違反社維法裁罰，市府環保局也將依違反廢棄物清理法開罰。

讓人拳頭都硬了！男子職場性騷擾 還嗆：來單挑啊

32歲紀姓男子任職新北市某超商店員，見年輕女副店長單獨在超商後方辦公室，竟乘機強吻又環抱撫胸，剛好有其他店員入內，女副店...

不滿車擋道！建築工持西瓜刀砍傷人 判賠28萬餘元

徐姓男子不滿高姓男子的車子擋住通道，雙方爆口角，徐男竟揮舞西瓜刀砍傷高男腰部，導致高男因傷一整年都無法工作，提告求償。新...

德州撲克賭場進駐西門町 北市警火速偵破

台北市警方近日接獲舉報，稱有德州撲克賭場在西門町商圈經營賭博，經數日蒐證後，昨天集結優勢警力持票搜索，一舉查獲現場負責人...

縱容狗嚇人被罰！見人就狂吠追逐被錄5次 飼主共被罰1萬

基隆市信義區一名飼主養了一隻中型犬，但都沒有繫繩，只要發現有人經過，就衝出去對路人、騎士吠叫及追逐，讓鄰居、路人、騎士都...

熱門新聞

高醫前院長賴文德住家起火2大3小不治 疑似2樓電器短路釀災

台南七股休旅車衝入海堤 消防隊員架梯搶救5人

名醫賴文德住家火災 女兒女婿肉身護3幼子

蘇揆對司法個案指點 監委、立委都看不下去

惡火帶走女兒一家 「百大良醫」三代天倫夢碎

雲梯救不到高醫前院長女兒1家5口 關鍵30分鐘曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。