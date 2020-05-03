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假交友真詐財 癡情女玩交友軟體險被騙60萬
桃園是八德警分局四維派出所，日前接獲轄內銀行行員報案，稱疑似有詐騙案件，員警獲報到現場處理。女子向行員說要匯60萬元給親戚應急，後才說出是要匯給網友，直到警方用反詐騙系統查詢該電話號碼，確認該號碼曾被通報為詐騙，陳女才相信自己差點被詐騙。
四維派出所警員鍾若然、田蔚允日前下午2點多於巡邏勤務時，接獲派案轄內介壽路一段銀行行員報案稱有疑似詐騙案件。一名30多歲陳姓女子，稱要匯錢給親戚，銀行行員驚覺有異，先關懷陳女並提問，發現陳女支支吾吾似乎有隱瞞，趕緊通報警方協助。警方詢問陳女該筆款項去向、用途，陳女才向警方說出匯款對象是交友軟體上認識的香港網友。
陳女表示，香港網友來電稱家中急用，欲向她借款美金2萬元（約新台幣60萬元），她非常相信對方，所以不疑有他到銀行準備匯款至香港中國銀行。
警方立即請值班同仁查詢該網友來電號碼，發現該電話號碼為反詐騙系統所通報的詐騙電話號碼，員警向陳女表示，此為常見的詐騙手法。陳女經警方解釋分析後，也覺得依其網友指示進行匯款恐會遭到詐騙，才打消匯款念頭，非常感謝警方及銀行行員的幫忙。
八德警分局提醒民眾，如遇到疑似詐騙手法，一定要謹記「防詐騙三要訣」：「Calm down保持冷靜」、「Check it out小心查證」、「Call 165反詐騙諮詢」，共同提高防詐共識與警覺，務必反覆查詢確認，多一分警惕、少一分損失。
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