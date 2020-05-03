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酒駕拒檢逃逸卻擦撞翻車 男子恐挨罰逾15萬元

中央社 / 台中3日電

台中市王姓男子今天凌晨酒後開車載4名友人，交通違規遭警方攔查，他不願配合逃逸，車輛卻不慎翻覆，王男經酒測超標，將面臨酒駕、闖紅燈、乘客連坐罰等新台幣15萬元以上罰單

台中市警察局第四分局表示，今天凌晨3時許，警方巡邏經過南屯區向上路二段，發現25歲王男駕駛自小客車，自路邊停車格駛出時未打方向燈違規，立即尾隨於惠文路與向上路二段口攔停自小客車。

不過，警方下車後，王男卻立即開車逃逸，警方上車尾隨，王男竟接連闖紅燈，最後車輛在惠文路與大墩十二街口翻覆，並擦撞停放在路旁的3輛自小客車，車輛零件與車上物品散落一地。

王男未受傷，但車上4名乘客中有3人受傷，其中30歲楊男右手肘撕裂傷，26歲郭女與27歲林男輕微擦傷，送醫後都無生命危險；王男經呼氣酒測值達0.41毫克，訊問後被依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方表示，除酒駕者外，將依違反道路交通管理處罰條例，追究同車乘客未規勸責任，可處600元以上3000元以下罰鍰，王男因酒駕加上拒絕攔查、闖紅燈、乘客連坐罰等，將面臨15萬元以上的罰單。

酒駕 罰單 台中市

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