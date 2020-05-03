竹市檢警查哄抬口罩價格 逮7嫌送辦

近日有人透過網路社群，在新竹縣、市販賣醫療口罩，且價格高於市面行情，新竹檢警獲報後溯源追查，共拘提7人到案，計查扣50多萬片來路不明口罩，依法送辦。

新竹地檢署今天發新聞稿表示，上個月接獲民眾檢舉後，由檢察官指揮新竹市警察局刑警大隊蒐證，向上溯源，共計查獲4件，拘提7人，共查扣口罩50萬9800片。

檢警指出，4月29日時查獲王姓男子及其女友共同以每片新台幣16至20元價格，販售宣稱具醫療級口罩給親友，扣得口罩1500片；接著追查王男的上游、以每片13元販售口罩的游姓男子，並從他的貨車上扣得6350片口罩。

檢警持續溯源追查，再追出游男位於桃園市的上游，以每片10元販售口罩的鍾姓與羅姓男子，扣得1萬片口罩；進而查出位在台中市的口罩倉庫，扣得49萬1950片口罩，拘提曹姓與張姓男子到案。全案依涉違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送偵辦。

新竹地檢署呼籲，目前購買醫療級口罩已可透過口罩實名制3.0購得，不僅便利，且品質保證，民眾不需用高價購買來路不明的口罩，若發現有哄抬價格販售防疫物資等訊息，可立即向相關單位檢舉。