快訊

金小胖又騙了大家？ 為何外媒看北韓常踩地雷？

國家製藥隊產奎寧抗新冠肺炎？教授指出一個關鍵問題

竹市檢警查哄抬口罩價格 逮7嫌送辦

中央社 / 新竹市3日電
有人透過網路社群，在新竹縣、市販賣醫療口罩，且價格高於市面行情，新竹檢警獲報後溯源追查，共拘提7人到案，計查扣50多萬片來路不明口罩，依法送辦。路透
有人透過網路社群，在新竹縣、市販賣醫療口罩，且價格高於市面行情，新竹檢警獲報後溯源追查，共拘提7人到案，計查扣50多萬片來路不明口罩，依法送辦。路透

近日有人透過網路社群，在新竹縣、市販賣醫療口罩，且價格高於市面行情，新竹檢警獲報後溯源追查，共拘提7人到案，計查扣50多萬片來路不明口罩，依法送辦。

新竹地檢署今天發新聞稿表示，上個月接獲民眾檢舉後，由檢察官指揮新竹市警察局刑警大隊蒐證，向上溯源，共計查獲4件，拘提7人，共查扣口罩50萬9800片。

檢警指出，4月29日時查獲王姓男子及其女友共同以每片新台幣16至20元價格，販售宣稱具醫療級口罩給親友，扣得口罩1500片；接著追查王男的上游、以每片13元販售口罩的游姓男子，並從他的貨車上扣得6350片口罩。

檢警持續溯源追查，再追出游男位於桃園市的上游，以每片10元販售口罩的鍾姓與羅姓男子，扣得1萬片口罩；進而查出位在台中市的口罩倉庫，扣得49萬1950片口罩，拘提曹姓與張姓男子到案。全案依涉違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送偵辦。

新竹地檢署呼籲，目前購買醫療級口罩已可透過口罩實名制3.0購得，不僅便利，且品質保證，民眾不需用高價購買來路不明的口罩，若發現有哄抬價格販售防疫物資等訊息，可立即向相關單位檢舉。

口罩 新竹 警察

延伸閱讀

加入防疫志工2個月 志工：剛開始有顧慮

4天查獲4件高價販賣口罩案 共查扣50萬9800片口罩

進軍歐洲…台廠「罩」得住 機不可失

口罩 排隊少了 酒精 架上還有

相關新聞

殺鐵路警無罪總統支持上訴 精神醫師：民粹當道不可取

嘉義殺警案被告因為精神疾病被判無罪，引發民眾「出征」負責做精神鑑定的醫師，精神科醫學會則出面聲援醫師，要求尊重專業，而針...

竹市檢警查哄抬口罩價格 逮7嫌送辦

近日有人透過網路社群，在新竹縣、市販賣醫療口罩，且價格高於市面行情，新竹檢警獲報後溯源追查，共拘提7人到案，計查扣50多...

醫院改畫黃線 恐擋住救護車

立法院預算中心建議學校、醫院、機關等公眾出入口適度改畫黃線，台北市交通局長陳學台說，紅線通常畫設在容易影響交通安全、順暢度及阻礙進出的地點，主要考量即便是臨時停車也會影響交通的地點，改畫黃線不宜通案處理，應個案因地制宜檢討，不少建築更被要求在興建時，也規畫停車區域容納汽機車。

學校、醫院、銀行周邊 紅線太多反塞車？

都會區停車位一位難求，不少公眾出入口周遭紅線畫好畫滿，連臨停都不好找，去年全國遭舉發違規停車件數破四三一萬件，還有檢舉魔人在學校外一個月檢舉上千件次。立法院法制局建議，學校、醫院、銀行等公眾出入口周圍，沿路可適度畫黃線開放臨時停車，否則車輛附近繞行，反而造成交通阻塞。

縱狗嚇人 鄰居蒐證 5次共罰萬元

基隆市信義區一名飼主養狗卻未繫繩，只要有人經過，狗就衝出去狂吠追逐，讓行經的路人飽受驚嚇。多名鄰居聯手錄下5次追逐過程向警方報案，法官依違反社會秩序維護法「縱容動物嚇人」按件判罰2千元，罰金共1萬元。

母親節將臨 宜監懇親改錄影 收容人懺悔淚崩

因應疫情，今年母親節前夕，宜蘭監獄等全國矯正機關暫緩收容人懇親會，改以錄影替代面對面。收容人在高牆內透過鏡頭訴真情，想媽媽的心再也難忍，淚崩懺悔求原諒，也道出一時誤踏歧途，只有親情未曾離棄的感動。

新竹塗鴉怪客到案 依法開罰

新竹市區近來出現1名塗鴉怪客，接連在多處公共設施塗鴉「莊老二」、「莊老二來過」，破壞市容觀瞻，引起網友議論，警方昨天凌晨通知涉案的莊姓男子到案，莊男稱因無聊、好玩才噴漆塗鴉「莊老一」，卻被看成「莊老二」，警方將依違反社維法裁罰，市府環保局也將依違反廢棄物清理法開罰。

讓人拳頭都硬了！男子職場性騷擾 還嗆：來單挑啊

32歲紀姓男子任職新北市某超商店員，見年輕女副店長單獨在超商後方辦公室，竟乘機強吻又環抱撫胸，剛好有其他店員入內，女副店...

不滿車擋道！建築工持西瓜刀砍傷人 判賠28萬餘元

徐姓男子不滿高姓男子的車子擋住通道，雙方爆口角，徐男竟揮舞西瓜刀砍傷高男腰部，導致高男因傷一整年都無法工作，提告求償。新...

德州撲克賭場進駐西門町 北市警火速偵破

台北市警方近日接獲舉報，稱有德州撲克賭場在西門町商圈經營賭博，經數日蒐證後，昨天集結優勢警力持票搜索，一舉查獲現場負責人...

縱容狗嚇人被罰！見人就狂吠追逐被錄5次 飼主共被罰1萬

基隆市信義區一名飼主養了一隻中型犬，但都沒有繫繩，只要發現有人經過，就衝出去對路人、騎士吠叫及追逐，讓鄰居、路人、騎士都...

殺警無罪惹議 精神醫學會：訴諸輿論公審非司法之福

有思覺失調症鄭男殺警獲判無罪惹議；法院囑託的精神鑑定醫師遭網友責難；行政院長蘇貞昌今天也表示，支持上訴，質疑這麼重大刑案...

熱門新聞

高醫前院長賴文德住家起火2大3小不治 疑似2樓電器短路釀災

名醫賴文德住家火災 女兒女婿肉身護3幼子

蘇揆對司法個案指點 監委、立委都看不下去

台南七股休旅車衝入海堤 消防隊員架梯搶救5人

惡火帶走女兒一家 「百大良醫」三代天倫夢碎

天降巨輪！台62線拖板車鐵鍊斷掉 鋼卷撞爛護欄毀道路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。