殺警案判決 柯文哲:一昧指責法官醫生只會製造社會對立

聯合報 / 記者楊正海/即時報導
圖/取自柯文哲臉書。
圖/取自柯文哲臉書。

針對殺警案判決，台北市長柯文哲昨晚在臉書發文悼勇警。

柯文哲說，鐵路警察李承翰枉死，法官以精神疾病的理由，判嫌犯無罪，輿論譁然，法務部長馬上說出「不容許裝精神疾病逃避刑責 」，蘇院長也質疑精神鑑定結果，今天他看到承審法官、鑑定醫生都被出征，還有人揚言要對他們不利。

柯文哲表示，他一向反對獵女巫文化，也堅持政策有三個面向：民意、專業、價值。當專業人員提出他的專業意見，基於尊重專業，我們對他的專業結論，只能提出專業上的反駁，而不是以政治凌駕專業，用政治正確與否來評論。

同樣的，專業人員交出專業意見，也不應因他是否政治不正確，而被修理。當司法、行政機關首長，直接對審判結果投下不信任票，直接以政治正確與否下指導棋，這個社會的未來令人擔憂。這種壓力恐怕會讓司法的獨立性、醫護人員的專業與熱忱，被消耗殆盡。

李承翰員警枉死的悲劇，凸顯了很多問題，包含員警的執法安全、衛政、勞政、社政各種資源，整合不足造成社會安全網的破洞，這些問題沒解決，只是一昧指責法官、醫生，只會製造更多社會對立，對防範悲劇再發生毫無助益。

保障警察的執法安全、維護司法人員尊嚴、尊重醫護專業、建立社會安全網，每一項都是難題。若政府、社會不面對困難的問題，皆以民粹行事，問題終究無法獲得解方。

司法 柯文哲 警察

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