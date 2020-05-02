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即時評論／法律空窗期 顢頇司法 如何叫人民信服

聯合報 / 本報記者唐秀麗
遭砍死的鐵路警察李承翰，鄭嫌被判無罪，引起社會一片譁然。本報資料照片
遭砍死的鐵路警察李承翰，鄭嫌被判無罪，引起社會一片譁然。本報資料照片

殺警案檢方再提抗告案，但嘉義地院今早第一時間卻告知媒體，「因是假日高院法官無法受理，下周一再送」，但這是社會重大矚目案件，更是緊急案件，理應盡速處理，況且鄭嫌此時若家屬湊錢交保出去犯了案，試問誰該負責任？經本報記者一再追問，院方今天下午才改口說已把裁定及檢察官的抗告狀送去台南高分院，重大案件法院卻留法律空窗期，如此顢頇作法，如何叫人民信服。

嘉義地檢署檢察官今天上午11點提出再抗告聲請，嘉義地院11點10分在媒體群組通知表示，「本院剛剛收到檢察官對昨晚裁定不服的抗告狀，但因假日台南高分院無法受理，所以本院預計周一送去台南高分院」，遭到本報記者質疑「難道沒有值日法官可以處理嗎？」，檢察官及警察休假日就可以不理嗎？院方下午才改口經本院以通訊軟體設備傳送給律師後，會將裁定及檢察官的抗告狀送去台南高分院。

一名資深檢察官說，「我還第一次聽到這種事！」各級地檢署法院都有值班的檢察官及法官，難道春節期間放連假，遇到案件，也告訴民眾「不好意思，法官在休假，犯罪不受理嗎！」

還原事實真相及過程，據了解，法院對於收到抗告狀送出到高分院的時間，現行法律並沒有相關明文規定，嘉義地方法院內規是受理一般抗告案件，3天內要送人犯及卷宗到台南高分院，本案被告因無錢交保目前羈押在嘉義看守所，所以沒有人犯，只有卷宗，依多年來與台南高分院互動的經驗，只有卷宗，通常都要等到周一上班日才能分案，再安排由哪一位法官來處理，因此院方依傳統習慣處理模式來處理，似乎見怪不怪，但如此重大案件，卻如此輕忽，真是令人感到不可思議。

承審法官先捨棄專業判斷，只依醫師鑑定報告判了被告無罪，檢方提抗告，台南高分院裁定撤銷，院方雖加了8項限制條件，如今連檢方再提抗告，竟依然如此敷衍塞責，漠視社會民眾觀感及安全，難怪會有人稱呼「恐龍法官」了。

殺人 警察

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