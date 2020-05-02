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讓人拳頭都硬了！男子職場性騷擾 還嗆：來單挑啊

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
超商店員紀姓男子對年輕女副店長性騷擾，隔天受害人丈夫陪同上班，紀男竟嗆聲「碰你老婆又怎樣，不然去外面單挑啊！」，新北地院日前依強制猥褻罪判刑9個月。示意圖／Ingimage
超商店員紀姓男子對年輕女副店長性騷擾，隔天受害人丈夫陪同上班，紀男竟嗆聲「碰你老婆又怎樣，不然去外面單挑啊！」，新北地院日前依強制猥褻罪判刑9個月。示意圖／Ingimage

32歲紀姓男子任職新北市某超商店員，見年輕女副店長單獨在超商後方辦公室，竟乘機強吻又環抱撫胸，剛好有其他店員入內，女副店長出聲求救才得以脫身，隔天女副店長的丈夫陪同上班，紀男竟嗆聲說，「碰你老婆又怎樣，不然去外面單挑啊！」新北地院日前依強制猥褻罪判刑9個月，可上訴。

判決指出，在超商擔任店員的紀姓男子於前年6月某日下午3時許，見女副店長獨自一人在超商後方辦公室內作帳，酒後進入辦公室，強行親吻還抱襲胸，危急之際，正好有其他店員入內，女副店長連忙出聲求救，紀男才被帶出辦公室。

女副店長的丈夫隔天陪同上班，在超商內遇到紀男，出聲質問「為何欺負我太太。」沒想到紀男竟回嗆說，「碰你老婆又怎樣，不然去外面單挑啊！」完全沒有道歉和悔意。

超商 猥褻

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