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不滿車擋道！建築工持西瓜刀砍傷人 判賠28萬餘元
徐姓男子不滿高姓男子的車子擋住通道，雙方爆口角，徐男竟揮舞西瓜刀砍傷高男腰部，導致高男因傷一整年都無法工作，提告求償。新北地院日前判決徐男需賠償28萬4413元，可上訴。
判決指出，高姓男子106年11月新莊區一間車行進行保養，正巧另名客人徐姓男子43歲準備開車離開車行，不滿高男將車子擋在通道上，口氣不佳地大聲要求對方移車，引起高男不爽，雙方當場發生口角爭執，徐男頓時爆怒持西瓜刀下車，朝高男腰部揮砍，造成其左側腰部開放性傷口併神經肌肉損傷，與高男同行的友人也遭波及。
徐男涉及傷害及殺人未遂罪部分，新北地院已於去年11月判刑7年6個月；從事汽車美容工作的高男因受傷治療，一整年都無法工作，還長期復建，年收入損失60萬元，包括住院7天醫藥費用2萬2746元及精神撫慰金20萬元，提告求償82萬2000元。
徐男對賠償醫藥費用沒意見，但對高男主張一年不能工作，要求60萬元，認為太離譜。因高男住院7天後出院，且出院一個月後開始進行復建，新北地院認為高男要求精神撫慰金20萬元實屬合理，但高男無法工作時間應為一個月又7天，日前判決徐男應賠償高男28萬4413元，仍可上訴。
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