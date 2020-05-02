德州撲克賭場進駐西門町 北市警火速偵破

台北市警方近日接獲舉報，稱有德州撲克賭場在西門町商圈經營賭博，經數日蒐證後，昨天集結優勢警力持票搜索，一舉查獲現場負責人及賭客等10人，查扣抽頭金、現金賭資5萬餘元、籌碼賭資近60萬元及撲克牌5副，詢後依法送辦。

警方調查，該賭場一個月前剛租下西寧南路一棟大樓地下室，近2周開始揪客行賭；業者為規避查緝，選在罕有人員出入、又有後門可供逃跑的地下室開設賭場，並特別在屋內布置吸音棉隔音，但正是因該處平時無人進出，近2周卻有賭客頻繁出入，格外令人生疑。

警方昨天見時機成熟，以優勢警力持票搜索，當場查獲年約30歲的向姓負責人、33歲的謝姓把風人員、31歲張姓荷官，及賭興正發的7名賭客；警詢後將向等3人依賭博罪移送台北地檢署偵辦，並依社會秩序維護法對賭客裁罰。

據了解，此案與新北市警方今年3月在三重區一處民宅破獲一處德州撲克賭場有關，昨天落網的向姓負責人等，與在三重開設賭場遭逮的楊姓負責人等有合夥關係，當時也因前SBL球員牽涉其中備受社會關注。