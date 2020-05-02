移工違反居家檢疫 屏東衛生局開罰100萬元
1名印尼移工3月18日從小港機場入境失聯，直到4月16日才被尋獲，屏東縣衛生局依違反傳染病防治法裁罰最高100萬元，這是屏東首件外籍移工因違反防疫規定被收容並移送行政執行案。
法務部行政執行署屏東分署表示，目前這名外籍移工被安置在收容所，暫無逃匿之虞，將追查他的財產狀況，如發現有可供執行財產將強力執行。
屏東縣衛生局指出，這名外籍移工3月18日自高雄小港機場入境後，未依防疫規定進行居家檢疫14天，入境當天即失聯，警察局外事科來函移請衛生局依傳染病防治法處辦。經相關機關合力協尋，在4月16日尋獲，隨即送至收容處所安置。
對於裁罰最高新台幣100萬元，衛生局說明，依傳染病防治法嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條規定處10萬至100萬元罰鍰。裁罰基準部分，擅離住家（或指定地點）者，依擅離時間加重裁處，超過72小時，依罰鍰最高額裁處。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言