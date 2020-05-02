移工違反居家檢疫 屏東衛生局開罰100萬元

1名印尼移工3月18日從小港機場入境失聯，直到4月16日才被尋獲，屏東縣衛生局依違反傳染病防治法裁罰最高100萬元，這是屏東首件外籍移工因違反防疫規定被收容並移送行政執行案。

法務部行政執行署屏東分署表示，目前這名外籍移工被安置在收容所，暫無逃匿之虞，將追查他的財產狀況，如發現有可供執行財產將強力執行。

屏東縣衛生局指出，這名外籍移工3月18日自高雄小港機場入境後，未依防疫規定進行居家檢疫14天，入境當天即失聯，警察局外事科來函移請衛生局依傳染病防治法處辦。經相關機關合力協尋，在4月16日尋獲，隨即送至收容處所安置。

對於裁罰最高新台幣100萬元，衛生局說明，依傳染病防治法嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條規定處10萬至100萬元罰鍰。裁罰基準部分，擅離住家（或指定地點）者，依擅離時間加重裁處，超過72小時，依罰鍰最高額裁處。