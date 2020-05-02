縱容狗嚇人被罰！見人就狂吠追逐被錄5次 飼主共被罰1萬

基隆市信義區一名飼主養了一隻中型犬，但都沒有繫繩，只要發現有人經過，就衝出去對路人、騎士吠叫及追逐，讓鄰居、路人、騎士都飽受驚嚇。多名鄰居錄下共5次狗追逐過程影像向警方報案，法官依違反社會秩序維護法「縱容動物嚇人」，每件都判罰2千元，這名飼主得繳共1萬元。

基隆地院判決書指出，這名飼主明知他飼養之中型犬有對路人、騎士吠叫及追逐人車之習性，但仍接連5次，縱容犬隻在住處前巷道自由活動，導致犬隻路人或機車行經，即衝上前吠叫、追逐，讓行經路人、騎士遭受驚嚇。

這5次追車吠叫都被錄下檢舉，時間分別在今年3月16日下午5時、3月18日晚間8時、3月19日晚間7時、3月21日上午10時，及4月7日下午5時等。

飼主供稱，他有在院子陪伴犬隻，犬隻對他人吠叫時，他會及時追出去制止，但法官根據監視錄影畫面，發現他都是犬隻衝入巷道對路人、騎士吠叫之後，才走出去樓察看或呼喚犬隻返家，顯然並未在犬隻驚嚇他人之前及時制止。

他在警詢時表示，犬隻對於某些機車聲音特別敏感，認得聲音，所以會出來吠叫，法官指出，他顯然知悉犬隻有衝出巷道對路人、騎士吠叫之習性，鄰居屢屢勸導，他仍拒絕以牽繩或柵欄管束犬隻，縱容犬隻驚嚇他人。

法官說，這5件時間及遭受驚嚇之對象均不相同，應予分別處罰，認為飼主未善盡管束義務，縱容犬隻在外追逐人車、吠叫。

法官並指出，鄰居報警處理，飼主竟對警員揚言「受驚嚇就去告」，「牠沒有綁習慣，牠不會咬人，牠只會叫而已」。員警要飼主體會一下鄰居的感受，大家擔心受怕，如果被咬了怎麼辦？沒想到他指稱，「那就去法院告我，沒關係去告我，我錢多去告我吧。」

法官審理認為，飼主多次縱容犬隻嚇人，行為後態度並非良好，但考量尚無路人或騎士因驚嚇而受有傷害，所生之損害非大，且確實均有陪同犬隻及呼喚犬隻返家，並非毫無防止損害擴大之作為，因此5件分別裁處處罰。

附近鄰居今天受訪表示，他騎機車回家也都被追，日前還有一名阿嬤經過時也被追，這隻狗屬中型犬，見人就一直追，作勢要打他也沒有用。