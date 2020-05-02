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酒駕遭吊照24個月不服 法院認警察酒測沒錄影替他撤單

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
李男酒測0.15，被裁罰1萬9500元、吊扣駕照24個月，法院以警察酒測時沒錄影，撤銷李的處分。記者曾健祐／攝影
李男酒測0.15，被裁罰1萬9500元、吊扣駕照24個月，法院以警察酒測時沒錄影，撤銷李的處分。記者曾健祐／攝影

桃園李姓男子開車被撞經大園警分局酒測，測得呼氣值每公升0.15毫克，李刑事獲不起訴但收到桃園市交通裁決處1萬9500元罰鍰、吊照24個月處分，李不服提告；法院經查發現，當時實施酒測的吳姓警員沒全程錄影，顯然違反相關規定，認定交裁處處分有誤，判撤銷李的處分，可上訴。

經調查，李男2016年12月18日早上10點多，開車擦撞致人受傷，被警方施以呼氣酒測值，測得每公升0.15毫克，依道路交通管理處罰條例舉發，經桃園市交通裁決處裁罰1萬9500元罰鍰，吊扣駕照24個月、參加道路交通講習。

李不服提行政訴訟，主張當時是另名許姓男子撞他，經判定過失在對方，自己前一晚雖然有喝酒，經酒測被舉發超標，但刑事不起訴處分，仍收到交裁處罰鍰，認為應有誤請求法院撤銷。

交裁處表示，李男酒測值0.15為事實，但依據行政罰法，一行為同時觸犯刑事法律，及違反行政法上義務規定者，依刑事法律處罰之，而經不起訴、緩起訴或無罪、免訴、免刑或緩刑確定者，得依違反行政法上義務規定裁處，因此李刑事不起訴，仍可依行政法裁處。

法院指出，道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則規定，對於汽車駕駛人酒測過程應全程錄影，經舉發單位大園分局回覆，實施酒測的陳姓警員未提供酒測錄影畫面，且因年分久遠，陳已遍尋不著相關錄影畫面。

法院認為，員警實施酒測未全程連續錄影，違反正當行政程序，要屬違法，教裁處對李男裁罰1萬9500元等顯有違誤，判原處分撤銷。

酒測 駕照 超標

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