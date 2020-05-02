賭場藏西門町民宅地下室 連假聚賭遭警破獲

台北市政府警察局萬華分局今天宣布，破獲藏匿西門町附近民宅地下室一處職業賭場。警方發現，由向姓男子任負責人的德州撲克賭場趁連假期間攬客開賭；警訊後向姓男子等遭送辦。

萬華分局發布新聞稿表示，接獲情資轄區有德州撲克職業賭場，組專案小組查緝發現，賭場藏匿西門町附近一處民宅地下室，昨天見時機成熟，派員前往搜索。

警方說，目前仍在防疫期間，要求警員前往查緝時應配戴口罩，防範遭感染風險。

萬華分局昨天凌晨調集優勢警力突破賭場門禁，當場查獲39歲向姓負責人、荷官及賭客共10人，並發現向姓男子等正在聚賭，現場查獲賭資新台幣5萬餘元、近60萬元的籌碼、撲克牌、記帳單與點鈔機等。

警方說，向姓男子及賭客供稱，正值防疫期間，以為警員無暇取締賭場，才趁連假邀約聚賭。警訊後依賭博罪嫌把向姓男子及員工移送台灣台北地方檢察署偵辦，賭客依違反社會秩序維護法裁罰。