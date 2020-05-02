媽！原諒我 宜蘭監獄女收容人母親節前淚崩懺悔

今年母親節，因新冠肺炎防疫，宜蘭監獄與其他全國矯正機關，暫緩收容人期待已久的面對面懇親會，改以錄影替代，高牆內面對鏡頭，收容人難忍想媽媽的心，淚崩懺悔求原諒，一句「阿母，妳好嗎？」惹得眾人都跟著哭了。

母親節前夕，宜蘭監獄以錄影替代面懇會，讓收容人訴真情，藉由DVD影片，向母親獻上真切感謝，跨越高牆傳遞。

「媽媽，請您原諒我！」女收容人小燕獄中關心家人，淚流滿面，向母親懺悔說，入監這些年，歷經離婚，把小孩出養到國外，「一路的心碎都是您陪我撐過來」，只怪當初年少輕狂不經事，搞到有家變沒有家。

她淚崩說：「現在才明白，媽媽充滿慈愛的叮嚀，都飽含了疼惜與關懷」也頻頻拭淚發誓：「媽，請您相信，我會努力振作起來！因為有您的愛，我要重新開始，一定可以做得到！」

收容人阿弟難掩淚水：「阿母，妳好嗎外面疫情那麼嚴重，每天都讓我好擔心，妳們都還好嗎？服刑那麼多年來，第一次會這樣想家，真的好想您喔！」

無法與女兒及家人過母親節的女收容人雯雯，淚水中充滿對先生的歉意與悔意：「對不起！我很後悔年輕時愛賭博，還不出錢就四處跑路，加上傲慢任性的脾氣，以致犯下駭人聽聞的強盜案。」「這十幾年來，我不僅讓自己失去寶貴的青春和自由，也讓你承受親友的指點批評，更讓女兒在缺少母愛下獨自成長。」

雯雯誓言：「你們沒放棄我，我也不會讓你們失望和難過！」承諾再見面時，全新迎接人生。

典獄長黃建裕表示，疫情延燒，收容人及家屬心情跟著起伏不安，思情無法阻隔，為安撫情緒，研擬系列關懷活動，教化科主導DVD錄影、感恩卡片、壁報展覽、電話懇親，透過家庭支持方案，鼓勵收容人以行動感恩。