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秘書長期託人簽到簽退 法院判大學開除有理

中央社 / 台北2日電

吳姓大學秘書長期託人簽到、簽退遭開除，打官司請求確認僱傭關係。台灣士林地方法院認為吳姓女子不良慣行嚴重影響大學秩序紀律，違反工作規則情節重大，日前判吳姓女子敗訴。

依判決書記載，任職某國立大學多年的吳姓女子主張，校方為規避精簡員工應付資遣費，以她於民國107年10月11日、12日、16日、17日委託他人代刷卡簽到為由，不經預告而解僱。

吳姓女子辯稱，107年10月11日、12日在車上安撫幼子吃藥，才請丈夫代刷卡，隨後準時到班，同月16日、17日貪圖方便請丈夫代刷卡，但也有到班，校方解僱違反最後手段性，請求確認僱傭關係並補發薪資

校方說，早在105年就接獲師生反映吳姓女子常早退或找不到人，107年間調閱監視器畫面發現吳姓女子請人代刷卡，偽造準時出勤假象，且吳姓女子託人代刷卡非偶發事件，是長年累月的不良慣行。

校方主張，身為知名頂尖大學，校內職員言行舉止應為莘莘學子表率，吳姓女子明知不得託人代刷卡，卻反覆多次違悖，嚴重破壞職場紀律。

法官認為吳姓女子到班時間最晚為上午8時30分，吳姓女子聲稱有2天是在車上安撫小孩，但簽到時間分別是7時33分、7時48分，距到班最少還有40分鐘，吳姓女子應有餘裕等小孩冷靜後自行下車刷卡，何況監視器畫面顯示吳姓女子這兩天都是10時許才進辦公室。

此外，吳姓女子自105年到107年間，多次託研究生代刷卡簽退，還傳送「記住不要給人看到」等訊息給研究生，明知託人代刷卡是不當行為，審酌全案事證，認為吳姓女子主張不足採信。

法官認為吳姓女子長期託人刷卡，嚴重影響校方內部秩序紀律維護，破壞信賴關係，違反工作規則情節重大，難期待校方採取解僱外的手段繼續維持僱傭關係，認定校方解僱符合必要性、相當性及比例原則，不違最後手段性原則，判吳姓女子敗訴，仍可上訴。

薪資 資遣

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