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影／夜難眠！冬山居民抗議水泥廠噪音 業者：誠意改善

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣環保局長黃政釧（左）接受陳情，承諾每周至少稽查2次。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣環保局長黃政釧（左）接受陳情，承諾每周至少稽查2次。記者羅建旺／攝影

宜蘭縣多名冬山鄉民今天到縣政府陳情，抗議潤泰水泥公司冬山廠長期噪音，夜夜吵得他們不得安寢；環保局表示，稽查36次、超標罰5次，限期6月29日前完成改善；潤泰表示，除花600萬元為排管消音、設隔音牆外，委託海洋大學檢視與鑑別噪音源，誠意改善。

「我們要睡覺，潤泰不要吵！」多名冬山鄉民與環團支持者今天舉牌、高喊口號，群至宜蘭縣政府陳情，鄉長林峻輔也力挺，青天2.0宜蘭反空汙行動平台召集人賴碧芬等指出，潤泰水泥廠噪音讓附近居民都無法睡好覺，不敢開窗通風，窗戶變裝飾品，睡個好覺居然變成奢侈。居民控訴，整天都在吵，半夜怎麼睡？他們不是反商，而是要求改善，求個安靜生活。

賴碧芬質疑，居民向環保局檢舉，去年6月15日稽查噪音超標後，至今323天，不斷以限期改善為由拖延，罰鍰也才7萬2千，這樣執法無法接受，陳情環保局，要求每周至少稽查2次，直到改善為止，要求環保局只要查到超標就罰，過去陳定南當縣長就這麼做，不要以限期改善為藉口。

環保局長黃政釧接受陳情，表示過去稽查多次，5次開罰，給90天，限期在6月29日前改善，因工廠大，有的設備舊，希望給時間，改善更好，改善期間，持續稽查，也承諾每周至少稽查2次。

環保局強調，對噪音汙染案件，均依法管制並監督業者應積極改善， 潤泰案自108年6月15日起頻繁陳情噪音問題，統計至今年（109年）4月22日，陳情件數共計36件，其中去年（108年）10月18日測得51.6分貝，超過該量測位置，位都市計畫住宅區，屬第2類噪音管制區，噪音管制標準值47分貝，後續複查超標均依法裁處並限期改善，共計裁處5次，裁處金額7萬2千元。

至於居民要求查到超標就罰，環保局表示，依環保署頒布「噪音管制法」與相關規定，倘有噪音量測超標情事，第一次需給予限期改善、後續複查仍超標者，除依法應予以處分、仍應命其限期改善，改善期限仍可能有超標，因此，現階段限期改善日期至6月29日，改善期間將持續密集監控，每周至少2次。

潤泰公司則表示，有誠意改善，也要永續經營，噪音來源複雜，除已做的改善措施外，因海洋大學有船舶震動噪音檢測能力，可以鑑別噪音源，已委託海大檢測廠區內外，透過頻譜科學分析，找出噪音來源，一一改善，雖不可能做到完全沒有聲音，但一定會盡最大努力。

潤泰水泥廠被檢舉噪音，宜蘭縣環保局執行噪音量測。圖／宜蘭縣環保局提供
潤泰水泥廠被檢舉噪音，宜蘭縣環保局執行噪音量測。圖／宜蘭縣環保局提供
宜蘭縣多名冬山鄉民今天到縣政府陳情，抗議潤泰水泥公司冬山廠長期噪音，居民控訴，整天都在吵，半夜怎麼睡？記者羅建旺／攝影
宜蘭縣多名冬山鄉民今天到縣政府陳情，抗議潤泰水泥公司冬山廠長期噪音，居民控訴，整天都在吵，半夜怎麼睡？記者羅建旺／攝影
潤泰水泥廠被檢舉噪音，宜蘭縣環保局執行噪音量測。圖／宜蘭縣環保局提供
潤泰水泥廠被檢舉噪音，宜蘭縣環保局執行噪音量測。圖／宜蘭縣環保局提供
宜蘭縣多名冬山鄉民今天到縣政府陳情，抗議潤泰水泥公司冬山廠長期噪音，夜夜吵得他們不得安寢。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣多名冬山鄉民今天到縣政府陳情，抗議潤泰水泥公司冬山廠長期噪音，夜夜吵得他們不得安寢。記者羅建旺／攝影

噪音 超標 海洋大學

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