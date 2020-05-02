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台幹搞兩岸地下匯兌23億 桃園夫妻遭判7年多

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
法院依銀行法非法辦理國內外匯兌業務其因犯罪獲取之財物達新台幣1億元以上之罪，各判魏、許各7年2月、7年4月。 記者曾健祐／攝影
法院依銀行法非法辦理國內外匯兌業務其因犯罪獲取之財物達新台幣1億元以上之罪，各判魏、許各7年2月、7年4月。 記者曾健祐／攝影

桃園魏姓男子派駐大陸擔任台幹10多年，卻和許姓妻子等人利用兩岸人脈，以名下9個戶頭作為地下匯兌之用，近3年間替台灣、大陸地區客戶私下匯兌高達23億3876萬元，並從中獲取322萬元報酬，法院以2人無視政府匯兌管制，依銀行法各判魏、許7年2月、7年4月，可上訴。

起訴指出，魏任職科技公司2003年起派駐大陸地區，和妻子許女及年籍不詳的陸配，一共4人從2013年4月起至2016年1月間，由魏、許提供自己名下帳戶，並利用不知情的2名兒子名下帳戶，提供台灣、大陸地區的客戶作為地下匯款之用。

魏、許每月從中抽許8萬元至10萬元不等報酬，2年多來地下匯兌高達23億3876萬多元，魏、許也從中賺得322萬元不法所得，調查處人員察覺後移送檢方偵辦。

魏男和許女於檢方偵辦、法院審理時均坦承不諱，另有查扣帳戶、匯兌紀錄及通訊對話佐證。法院審酌魏、許無視政府對於匯兌管制禁令，發法辦理新台幣、人民幣匯兌業務，前後匯兌金額更高達23億3876萬多元，嚴重影響金融秩序及政府隊資金管制。

法院考量2人犯後坦承，依銀行法非法辦理國內外匯兌業務其因犯罪獲取之財物達新台幣1億元以上之罪，各判魏、許各7年2月、7年4月。 

外匯 人民幣 陸配

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