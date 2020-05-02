台幹搞兩岸地下匯兌23億 桃園夫妻遭判7年多

桃園魏姓男子派駐大陸擔任台幹10多年，卻和許姓妻子等人利用兩岸人脈，以名下9個戶頭作為地下匯兌之用，近3年間替台灣、大陸地區客戶私下匯兌高達23億3876萬元，並從中獲取322萬元報酬，法院以2人無視政府匯兌管制，依銀行法各判魏、許7年2月、7年4月，可上訴。

起訴指出，魏任職科技公司2003年起派駐大陸地區，和妻子許女及年籍不詳的陸配，一共4人從2013年4月起至2016年1月間，由魏、許提供自己名下帳戶，並利用不知情的2名兒子名下帳戶，提供台灣、大陸地區的客戶作為地下匯款之用。

魏、許每月從中抽許8萬元至10萬元不等報酬，2年多來地下匯兌高達23億3876萬多元，魏、許也從中賺得322萬元不法所得，調查處人員察覺後移送檢方偵辦。

魏男和許女於檢方偵辦、法院審理時均坦承不諱，另有查扣帳戶、匯兌紀錄及通訊對話佐證。法院審酌魏、許無視政府對於匯兌管制禁令，發法辦理新台幣、人民幣匯兌業務，前後匯兌金額更高達23億3876萬多元，嚴重影響金融秩序及政府隊資金管制。

法院考量2人犯後坦承，依銀行法非法辦理國內外匯兌業務其因犯罪獲取之財物達新台幣1億元以上之罪，各判魏、許各7年2月、7年4月。