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學「星爺」金句開玩笑？韓黑：我去宰了這畜生...罰3千

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
高雄市陳姓男子不滿國民黨總統候選人韓國瑜，在反韓社團內留言「別拉著我，我去宰了這畜生」，遭高雄簡易庭認為，破壞選舉公共安寧，依社會秩序維護法裁處3千元罰鍰，可抗告。圖／報系資料照
高雄市陳姓男子不滿國民黨總統候選人韓國瑜，在反韓社團內留言「別拉著我，我去宰了這畜生」，遭高雄簡易庭認為，破壞選舉公共安寧，依社會秩序維護法裁處3千元罰鍰，可抗告。圖／報系資料照

2020總統大選選情激烈，高雄市陳姓男子不滿國民黨總統候選人韓國瑜，在反韓社團內留言「別拉著我，我去宰了這畜生」，遭警方依違反社會秩序維護法移送法辦。即便陳男辯稱只是學港星周星馳經典台詞開玩笑，但高雄簡易庭認為，謠言確實影響選舉期間安寧，裁處3千元罰緩，可抗告。

裁定指出，陳姓男子去年12月4日上午在高雄住家，用手機瀏覽臉書「公民割草行動」社團，看到社團成員發表一篇貼文說「真的是受夠了，韓國瑜除了討厭還是討厭」，陳隨即在留言串中留言，「別拉著我，我去宰了這畜生」。警方發現後，認為這有影響公共安寧之虞，通知他到案說明。

陳男接受警詢時表示，只是學港星經典台詞回覆文章，「跟網友開個玩笑」，但警方仍認為有違反社會秩序維護法，將他移送高雄簡易庭。

簡易庭審理認為，陳男確實沒有攻擊、傷害他人意圖，但他發送謠言時，接近第15屆總統選舉時間，且謠言內容所提到要攻擊的對象，是依法登記參選的總統候選人，該留言內容的確有害社會秩序。

綜合衡量陳男發文動機、目的、手段情節及犯後態度，高雄簡易庭依違反社會秩序維護法，裁處陳男3千元罰鍰，可抗告。

韓國瑜

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