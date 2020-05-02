土城警聯合環保局路檢 取締酒駕噪音車無空窗
新北市警土城分局昨晚聯合新北市環保局稽查人員，同步於轄內各聯外主要幹道設立路檢點，全面攔截過濾可疑車輛，警方除以鷹眼審視車輛，針對改裝車輛等交通違規進行舉發外，對於行車不穩、行向不定或駕駛人眼神飄忽等客觀合理判斷可能酒駕的車輛，也逐一請駕駛人進行酒測，以宣示警方取締酒駕及稽查通報噪音車工作不會因為防疫期間而鬆懈的決心。
警方指出，昨夜執行共計攔查到26輛機車使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格的改裝排氣管，將由環保局依法舉發，現場並查獲酒後駕車1件、通緝犯4人；同時針對變更車體、未戴安全帽、無照駕駛等各項違規行為，分別依違反道路交通管理處罰條例告發共計23件，其中包含8 件無照駕駛。
土城警分局呼籲，警察取締酒駕沒有執法假期，更不會因防疫期間而有絲毫退讓空間，防疫期間為保護民眾和員警健康及安全，酒測程序均依消毒防護的SOP執行，並持續強化取締酒後駕車量能，民眾千萬勿存僥倖心態酒後駕車。
噪音車深切影響居住安寧，猶如過街老鼠人人喊打，若使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格的排氣管經警方攔獲通報，環保局將依法逕行裁處3000元罰鍰，且按次處罰，警方奉勸改裝車主不要用一時的快感預支自己的人生存摺，共同守護寧靜美好的夜間環境。
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