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恐嚇交友網站名氣女直播主 男子得手1000元被判6月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南地院認柯姓男子犯恐嚇取財罪，處6月徒刑，緩刑2年，緩刑期間提供80小時義務勞務及向公庫支付5萬元，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認柯姓男子犯恐嚇取財罪，處6月徒刑，緩刑2年，緩刑期間提供80小時義務勞務及向公庫支付5萬元，可上訴。圖／本報資料照

廖姓女子在交友軟體擔任直播主小有名氣，有不少粉絲追蹤，也將步入禮堂成為新嫁娘，遭老公的柯姓友人發現，私訊要求10萬元遮口費，否則要將其火辣私密聊天告訴老公，她轉帳1000元給柯，反遭嗆「妳當我乞丐嗎？」廖女擔心不測報警處理，柯坦承犯行，台南地院認他犯恐嚇取財罪，處6月徒刑，緩刑2年，緩刑期間提供80小時義務勞務及向公庫支付5萬元，可上訴。

檢警調查，柯與廖女的丈夫原是朋友，因廖女在「私覓」交友軟體擔任直播主，去年11月24日被柯發現，當晚花了3個多小時與她聊天，確認身分。

隔天晚間即私訊「你覺得我要跟你老公講嗎？…還是你要好好處理？」、「我跟他認識不說也對不起自己的良心，都要結婚的人了還這麼不會想，很簡單10萬塊遮口費，我就當遮住這次自己的良心，你以後好好對待XX，看你怎樣，我不勉強你」，要求廖女給付10萬元支付他使用該交友軟體費用，致廖女心生畏懼馬上轉帳1000元至其指定帳戶內。

柯得知後很不爽，傳送「你在整我嗎？1000妳當我乞丐嗎？」、「你400多個粉絲，那麼多人看了，你覺得要不是我今天提前告知，後果會怎樣」、「你也快婚禮了，現在對XX最好的，就是別讓他知道，你應該不缺這個錢吧，為啥要用這個，然後講那種勾引其他男生的話」、「10萬塊就當賠償我時間及精神損失…」等訊息給廖女，她擔心不測報警處理。

台南地院指出，柯不思正途，以上開文字使廖女心生畏懼而交付金錢，所為很不應該，本不宜輕縱，然審酌此次犯罪所得僅有1000元，柯最終犯後坦認犯行，廖女表示無意願調解，兼衡其素行、家庭經濟狀況等，量處6月徒刑，可易科罰金。

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