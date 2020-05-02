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八德警昨深夜抓改裝車 攔查30車近半噪音超標開罰

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園八德警方昨天深夜10點會同環保局人員，攔查興豐路、長興路、建德路等陳情噪音車熱點路段的改裝車輛，2個小時內攔查30輛，經檢測有14件噪音超標，交由環保局製單開罰1800元到3600元。圖／八德警方提供
桃園八德警方昨天深夜10點會同環保局人員，攔查興豐路、長興路、建德路等陳情噪音車熱點路段的改裝車輛，2個小時內攔查30輛，經檢測有14件噪音超標，交由環保局製單開罰1800元到3600元。圖／八德警方提供

改裝噪音車輛在深夜呼嘯而過的音量，讓民眾痛恨，桃園八德警方昨天深夜10點會同環保局人員，攔查興豐路、長興路、建德路等陳情噪音車熱點路段的改裝車輛，2個小時內攔查30輛，經檢測有14件噪音超標，交由環保局製單開罰1800元到3600元，並要求在期限內複檢，5月份也將配合環保局運用科技執法揪出噪音車，遏制擾人安寧。

八德警分局指出，警方不定期出擊取締改裝噪音車輛，民眾也希望警方配合相關單位持續強勢執法，昨天晚上10點到12點就在八德派出所前，與環保局一同設置取締改裝噪音車輛的稽查點，統計攔查30多輛車輛，其中有14件經環保局現場檢測超標。

八德警方指出，今年以來持續不定期配合環保及監理單位，在轄內各個重要路段及改裝車輛易聚集熱點設置稽查點規畫攔檢勤務， 迄今已攔查取締102輛現場檢測超標違規的噪音車輛，另通報617輛違規改裝噪音車召回檢驗、裁罰，遏止噪音車擾民歪風。

由於噪音車擾民的陳情報案不斷，八德分局表示，未來將持續配合監理站、環保局等單位辦理改裝車輛稽查取締工作，也呼籲民眾切勿任意改裝排氣管，製造噪音損人不利己，共同維護及營造安寧的生活環境。

桃園八德警方昨天深夜10點會同環保局人員，攔查興豐路、長興路、建德路等陳情噪音車熱點路段的改裝車輛，2個小時內攔查30輛，經檢測有14件噪音超標，交由環保局製單開罰1800元到3600元。圖／八德警方提供
桃園八德警方昨天深夜10點會同環保局人員，攔查興豐路、長興路、建德路等陳情噪音車熱點路段的改裝車輛，2個小時內攔查30輛，經檢測有14件噪音超標，交由環保局製單開罰1800元到3600元。圖／八德警方提供
桃園八德警方昨天深夜10點會同環保局人員，攔查興豐路、長興路、建德路等陳情噪音車熱點路段的改裝車輛，2個小時內攔查30輛，經檢測有14件噪音超標，交由環保局製單開罰1800元到3600元。圖／八德警方提供
桃園八德警方昨天深夜10點會同環保局人員，攔查興豐路、長興路、建德路等陳情噪音車熱點路段的改裝車輛，2個小時內攔查30輛，經檢測有14件噪音超標，交由環保局製單開罰1800元到3600元。圖／八德警方提供

噪音 超標 監理站

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