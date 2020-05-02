精障男殺警無罪、醃頭案男子鑑定無精障 命運大不同

殺警鄭姓被告精神鑑定結果有思覺失調症，嘉義地方法院判無罪，強制就醫5年；7年前，同樣嘉義地院審理，有精障的醃頭案被告陳佳富，因院檢一開始精障鑑定結果不同，審理時法官經檢辯同意，最後委託台大鑑定，認定被告無精障，判無期徒刑，上訴後，5年前最高法院維持原判定讞，陳男入監服刑，同樣精障被告，因精神鑑定結果不同，命運大不同。

法院合議庭判鄭男無罪，主要理由認定被告行為時有精神障礙，不能辨識行為違法，依刑法判無罪，因被告90年起到奇美醫院精神科門診，99年被診斷罹思覺失調症，但106年2月3日看診後失聯，奇美表示，被告須終身服藥控制，停藥將導致病情惡化。

再經送至臺中榮總嘉義分院鑑定，也認為被告行為時，處於思覺失調症急性發病狀態，且妄想內容與犯案行為有絕對交互關聯，犯案行為是受其精神狀態影響所致，已達刑法因精神障礙而不能辨識行為違法程度。

反觀，7年前3月15日發生的醃頭案，位在水上鄉璿宿上天宮附近公廁，被人發現以食鹽醃製女性頭顱，檢警查出殺妹的凶嫌陳佳富，檢方起訴求處死刑，嘉義地法判無期徒刑，二審維持原判，5年前，最高法院駁回上訴無期徒刑定讞。

檢方起訴指被告經嘉義榮醫鑑定正常，法院委託嘉義長庚鑑定，認定有多重人格「解離（靈魂出竅）」精神疾病，院檢鑑定結果不同，檢辯同意再送台大鑑定，法警押解北上台大住院一周鑑定。

台大醫院對陳佳富精障鑑定，認定無重大精神疾患，提訊審理，陳辯稱未殺人，精障病史未造假，激動控告警方刑求，還說「有外星人一直跟我講話，追殺我，叫我自殺」。