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兩周私賣3000片「醫療級」口罩 花蓮兩男遭查獲起訴

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮檢警查獲網路非法販售自稱「醫療級」口罩，查扣300多片，昨依違反藥事法起訴。圖／警方提供
花蓮檢警查獲網路非法販售自稱「醫療級」口罩，查扣300多片，昨依違反藥事法起訴。圖／警方提供

花蓮縣徐姓、吳姓男子涉嫌在地方臉書社團，以一片13到15元不等價格，販售自稱透過美、日實驗室檢驗的醫療級口罩，經縣警局刑警大隊科技偵查隊網路巡邏時發現，報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦，全案昨偵結，以涉犯藥事法將徐、吳兩人提起公訴。

科偵隊今年3月在臉書巡邏時，發現在地社團有人自稱有醫療級口罩要販售，由於正值新冠肺炎疫情期間，國內生產的一般醫用口罩、外科手術口罩已由中央全數徵用，警方懷疑是非法販售，報請檢察官指揮偵辦。

檢警偵辦時，徐、吳兩嫌表示是以每片10元成本價進口醫療級口罩，再以13到15元價格販售，短短兩個星期就售出3240片，兩嫌還拿出檢驗書作為證明，但對進口來源卻三緘其口。

花蓮地檢署主任檢察官陳旭華說，本案查扣384片口罩，檢方將口罩送到食品藥物管理署檢驗，無法確認是醫療級口罩，也無法證明兩人提供的醫療級口罩檢驗書是否真實，因此不適用嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例。

陳旭華表示，醫用口罩屬於醫療器材，製造或輸入需先向主管機關申請查驗登記，未經核准製造或輸入之醫療器材不得販售，徐、吳的行為涉犯違反藥事法第84條第2項之意圖販賣而陳列醫療器材、販賣醫療器材罪嫌，昨天依法起訴。

花蓮檢警查獲網路非法販售自稱「醫療級」口罩，查扣300多片，昨依違反藥事法起訴。圖／警方提供
花蓮檢警查獲網路非法販售自稱「醫療級」口罩，查扣300多片，昨依違反藥事法起訴。圖／警方提供
花蓮檢警查獲網路非法販售自稱「醫療級」口罩，查扣300多片，昨依違反藥事法起訴。圖／警方提供
花蓮檢警查獲網路非法販售自稱「醫療級」口罩，查扣300多片，昨依違反藥事法起訴。圖／警方提供

口罩 檢察官 新冠肺炎

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