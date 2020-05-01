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網友罵蘋果日報記者「婊子」 法官判罰1萬

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
江姓網友不滿蘋果新聞網張貼的新聞，在其粉絲專頁謾罵記者「婊子牌坊當的代表」，遭士林地院判處拘役10天，得易科罰金1萬元。圖為報系資料照
江姓網友不滿蘋果新聞網張貼的新聞，在其粉絲專頁謾罵記者「婊子牌坊當的代表」，遭士林地院判處拘役10天，得易科罰金1萬元。圖為報系資料照

江姓男子不滿蘋果新聞網報導高雄夢時代廣場、去年跨年晚會人潮狀況，竟在其粉絲專頁貼文罵記者「婊子牌坊的代表」，還辯稱不是侮辱。士林地方法院認為明顯公然侮辱，判他拘役10天，可易科罰金1萬元，全案可上訴。

江男不滿蘋果新聞網粉絲專頁2019年1月1日張貼的「夢時代跨年80萬人遭疑膨風，高市府回應了」報導，用臉書個人帳號在該粉絲專頁貼文謾罵撰寫報導的侯姓攝影記者及吳姓記者是「婊子牌坊當的代表，好的都要！壞的都是別人的！有買方才會有市場，大家拒絕看爛媒爛嘴，讓他們消失！」。

江男還在貼文下方繼續留言謾罵記者「婊子」，經侯姓攝影記者4個多月後在網路搜尋自己名字，發現遭侮辱報警。

江男辯稱，婊子牌坊是通俗用語，意思是要做婊子又要拿牌坊，不是侮辱用詞，只是藉此表達媒體及媒體人報導偏頗，有嚴重雙重標準，沒有公然侮辱意圖。

法官認為，婊子牌坊屬負面評價用語，有粗鄙、輕蔑等意涵導致他人不快樂，貶低他人在社會上的名譽，且江是在多數人可見的臉書粉絲專頁上貼文及留言，屬於公然侮辱。

判決指出，蘋果新聞網粉絲專頁刊登「夢時代跨年80萬人遭疑膨風，高市府回應了」報導，2019年1月1日下午1點40分的報導內容，僅描述高雄夢時代廣場晚會散場時出現捷運站人潮現象，並無江男所稱的偏頗，江男卻在當天下午近3點貼出謾罵記者的文章及留言。

另外，當晚6點47分，報導內容新增網友質疑韓國瑜政府「膨風」及韓國瑜政府澄清角度，引述各方說法，屬於平衡報導。

法官認為，江男是碩士畢業，僅因不滿蘋果新聞網的報導，就公開貼文及留言對記者人身攻擊，加上犯後態度不佳，未與記者和解，依公然侮辱罪判他拘役10天，得易科罰金1萬元，可上訴。

蘋果新聞網張貼該則新聞，引來江姓網友不滿，在粉絲專頁謾罵記者「婊子牌坊當的代表」，遭法官判處拘役10天，得易科罰金1萬元。記者蔡翼謙／翻攝自蘋果新聞網臉書粉絲專頁
蘋果新聞網張貼該則新聞，引來江姓網友不滿，在粉絲專頁謾罵記者「婊子牌坊當的代表」，遭法官判處拘役10天，得易科罰金1萬元。記者蔡翼謙／翻攝自蘋果新聞網臉書粉絲專頁

公然侮辱 韓國瑜

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