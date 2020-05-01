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花蓮破獲吸血地下錢莊 受害人估逾30人

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮警方破獲蘇姓男子為首的地下錢莊，將集團9名成員依法送辦。圖／花蓮縣警局提供
花蓮警方破獲蘇姓男子為首的地下錢莊，將集團9名成員依法送辦。圖／花蓮縣警局提供

花蓮縣刑事警察大隊今天宣布偵破以蘇姓男子為首腦的地下錢莊，該不法集團以高額利率放款，被害人一旦無力支付，就以恐嚇、砸車、丟雞蛋等暴力方式討債，初估逾30人受害，警方循線逮捕蘇姓主嫌等9人，今天依法送辦。

警方表示，日前接獲情資及被害人陳情，縣內有吸血錢莊以高額利率放款，再以暴力討債。縣警局刑警大隊組成專案小組長期蒐證，日前持搜索票逮捕蘇姓主嫌，再清查蘇的手下，將其餘不法份子傳喚到案，共9人一網成擒，並查扣被害人質押借款的本票、借據百餘張、身分證件及鋁棒等證物，今天依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由、重利等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

刑警大隊表示，年約60歲的蘇姓男子，涉嫌組成吸血地下錢莊，前年起在花蓮地區以高額利率放款。該不法集團放款利率每10天為一期，每期以10到20分計息，也就是若借1萬元，每個月最多要給付6000元利息。

蘇嫌放款時還會告訴受害人「我們這裡比較好貸」，利用這波疫情不少民眾急需紓困時，藉機大發國難財牟取暴利，預估每月不法獲利超過百萬元。

警方調查，該集團放款時，要求被害人質押本票、身分證影本、借據等，若還不出錢，就以恐嚇、砸車、丟雞蛋、甚至到被害人家屬工作場地騷擾等暴力方式討債，受害人逾30人，有一名受害人，陸續借款50萬元，因為無力償還高額利息，被該集團押走還砸車恐嚇，並被迫簽下200萬元本票。

警方表示，最近正值疫情，景氣受影響，可能造成民眾被迫減薪、減班、放無薪假甚至失業，生計出現困難，政府有提供多項紓困方案，民眾可善用，千萬不要輕信來路不明的融資廣告，或向非法高利貸業者借款，以免陷入債上加債的惡性循環。

花蓮警方破獲地下錢莊，查扣借據、本票、鋁棒等證物。圖／花蓮縣警局提供
花蓮警方破獲地下錢莊，查扣借據、本票、鋁棒等證物。圖／花蓮縣警局提供

恐嚇 疫情 地下錢莊

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