精障男殺警無罪惹議 精神科醫師：速建置司法精神病房

殺警案鄭姓男子精神鑑定有思覺失調症，法院判無罪，令入適當處所強制就醫5年，引發民眾一片譁然；嘉義長庚醫院精神科主治醫師陳錦宏說，未治癒的嚴重精神疾病患者比率很低，民眾不必因此案恐慌焦慮，司法機關與衛福部應儘速比照國外，在矯治機構建置「司法精神病房」，治療犯罪的嚴重精神疾病收容人。

陳錦宏說，有思覺失調症的鄭男殺警判無罪，引發民眾擔心生活周遭，還有類似嚴重精神疾病者，可能會危害他人，他強調，精神疾病患者比例低，其中嚴重精神疾病患者盛行率更低，民眾不必恐慌、焦慮，不要將精神疾病患者標籤化，影響其就醫治療。

他表示，精神疾病因大腦、環境等因素造成，以國內現代先進醫療體系資源，精神疾病患者只要妥適治癒，按時服藥，病情可獲控制，會做出危害行為或犯罪，就是未獲治療，無病識感，不能控制自己，最重要是協助精神疾病患者，好好地接受治癒。

針對法官宣判強制就醫5年期限惹議，陳錦宏說，法官要依法審判，5年是法定期限，5年是否能治癒還有爭議，問題是當前司法體制，無適當治療嚴重精神疾病患者的場所，國外有司法精神病房，這部分在未修法前，就可以先做，建議司法機關與衛福部在矯治機構，設置隔離的「司法精神病房，提供醫療人力設備。