林榮基遭潑漆案 鄭嫌曾與中國男子討論

銅鑼灣書店店長林榮基遭潑漆案，檢警查出涉案鄭姓男子曾與中國籍男子討論潑漆的事，卻供稱臨時起意，檢警目前清查3嫌金流、通聯，調查是否有中國等境外勢力介入。

林榮基4月21日在台北市的咖啡店用餐時突遭潑漆，警方隔天在高雄市陸續拘提51歲鄭姓男子、27歲曾姓男子、33歲曾姓男子胞兄到案，移送台灣台北地方檢察署偵辦。檢方認定3嫌涉恐嚇、傷害等罪，有逃亡、勾串與反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。

台灣台北地方法院審理後裁定3嫌交保，北檢抗告後，台灣高等法院仍認為無羈押必要，裁定3嫌各以新台幣5萬元、7萬元與9萬元交保，並定期到警察局報到。

據了解，檢警偵訊期間，鄭姓男子坦承曾與中國籍男子討論潑漆的事，但否認受這名男子教唆，強調當時林榮基將在台灣開銅鑼灣書店會破壞兩岸感情，才臨時起意與曾姓兄弟犯案。

不過，檢方認為3嫌犯罪動機悖於情理，懷疑有幕後教唆者，且發現3名嫌犯平時以手機通訊軟體聯繫後，立即刪除聯繫內容，目前已將手機扣案，交由警方還原相關紀錄，釐清是否有其他人涉案。

檢警目前清查3嫌金流、通聯與人脈，了解本案是否有中國等境外勢力介入。法務部調查局案發後也主動通知各外勤處站積極蒐證，了解是否中國勢力在幕後操縱指揮。