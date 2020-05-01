國民黨想攔4千筆「蔣中正批簽」入檔案局 法院不准

促進轉型正義委員會處分國民黨將4286筆檔案移歸國家發展委員會檔案管理局，國民黨不服，聲請停止執行；台北高等行政法院審理認為，國民黨未釋明檔案移交後有難於回復損害情事，今天駁回聲請案。可抗告。

據了解，國民黨爭執的4千多筆檔案，是前總統蔣中正1950年至1975年擔任國民黨總裁期間所批示，蔣其時兼任國家、政黨領導人，檔案與國家大政制訂有關。

2018年10月，促轉會通報國民黨所持有的4289筆檔案中，有4286筆經審定的「總裁批簽」屬於統治者批核、簽發的檔案，符合政治檔案性質，依促轉條例審定為政治檔案，要求國民黨將4286筆檔案移歸國家發展委員會檔案管理局。

國民黨提訴主張，對於促轉會的處分已提出復查、申請停止執行，但促轉會還未作成復查決定，也未對停止執行作出准駁，應停止執行。

法院審理認為，「總裁批簽」檔案經審定為政治檔案，促轉會命移歸為國家檔案、由檔案局負責保管，並非置於促轉會的管理之下，促轉會不得任意使用，沒有國民黨主張「政黨聲譽」及「總統立委選舉得票率」難以回復的情形。

法院裁定還說，國民黨所提聲請案等於規避復查、救濟程序，難認定有直接向法院聲請停止執行的必要。

裁定指出，國家檔案移歸純屬中性，國民黨今年3月30日將檔案運至檔案局，促轉會本月7日與檔案局進行點收，還有39筆待執行，除了執行完畢部分欠缺暫時性保護的必要，待執行的39筆也沒有難以回復損害的急迫性，駁回聲請案。