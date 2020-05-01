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檢察長關說案 檢審會今天決議「警告」彭坤業

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

台灣高檢署主任檢察官彭坤業在桃園地檢署檢察長任內，被指向公訴檢察官關說稅法案認罪協商程序，監察院不彈劾，檢察官評鑑委員會報由檢察官人事審議委員會審議，建議警告處分；檢審會今天召集臨會專案討論「彭案」，彭到場答辯，檢審委員表決給彭警告監督處分。

檢察官評鑑委員會去年4月3日受理民間司法改革基金會請求評鑑彭坤業，不過，監察院同月16日自動調查，法務部也決定將彭送監察院調查，檢評會先暫緩調查程序。

監察院今年2月12日決議不彈劾彭坤業，但依法官法規定，法務部就檢察長關說疑案仍應行使職務上的監督權，檢評會於是今年2月14日重新啟動調查，經3次會議後完成決議，依法給彭坤業20天陳述意見的時間。

檢評會決議認為，彭坤業行使個案指揮監督權時，違法且有失周延，顯然違反檢察官倫理規範情節重大，但監察院已進行2次審查卻彈劾未過，就算沒有懲戒必要，仍應適度警惕，依法官法規定報由法務部檢察官人事審議委員會審議，建議警告。

台灣高檢署去年調查認定，彭坤業與前法務部長邱太三處理稅法陳情案時，關說基層檢察官，高檢署將全案移送檢審會；檢審會審查前，彭主張由監察院調查，檢審會同意人事案併案監察院，並未實質處理「彭案」。

檢察官 監察院 法務部

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