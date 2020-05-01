殺警鄭嫌交保空窗期 侯友宜：啟動社會安全監控網

鄭男搭火車刺傷鐵路警李承翰致死案，嘉義地方法院昨一審宣判鄭嫌無罪，鄭應入相當處所強制就醫5年。出身警界的新北市長侯友宜今受訪說，「與大家的社會感情相差太遠」，強制就醫頂多5年，國外可長達30年。嫌犯若交保出來，在審判前有空窗期，新北會啟動社會安全監控網。

侯友宜表示，一個重大社會案件的審判當然要審酌各方面的意見，思覺失調症的精神鑑定只不過是審判一環，審判應做出符合人民的期待、社會的觀感。「更重要的，要考量審判對社會未來付出的成本跟代價」，這次的結果「與大家的社會感情相差太遠」。

侯友宜說，不要說這次，很多次的審判在思覺失調症的部分，「我們了解他是生病的病人」，但審判過程中當然可審酌大家意見，也必須考量量刑高低要符合社會期待。

侯友宜表示，尊重鑑定、司法，但這次審判真的「非常遺憾」，也讓大眾好好去省思，如何讓各方面法制上更完備。尤其強制就醫頂多5年，在國外可以長達30年。法官須更全盤的考量，做出更公平、更合理、更精確的審判。

侯友宜表示，若嫌犯交保出來有一段時間，在法院審判未確定前一定有空窗期，會啟動社會安全監控網，包括警政、衛生、甚至區公所，大家隨時對行蹤有所管控，避免付出社會成本，「不符合社會期待，而要付出更大成本，是我們擔憂的」，但新北全力以赴啟動社會安全網。