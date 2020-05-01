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殺鐵路警判無罪 蔡英文總統表態支持檢方依法上訴

殺警無罪 法官協會：修法建構社會安全網接住精障者

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

鄭姓男子持刀刺死鐵路警察李承翰昨獲判無罪，引起外界撻伐，甚至批評指責法官；中華民國法官協會今發新聞稿，呼籲修法建構精神衛生安全處遇機制刻不容緩，要讓社會安全網能無縫接軌「接住」精神障礙患者。

法官協會指出，司法要有溫度，應傾聽人民聲音、貼近人民感受；嘉義地方法院無罪判決引起大眾討論，正是推動司法改革及政府政策成形的助力。

協會認為，基於公平審判原則，協會對於尚未確定的判決不該評論，但如何接住精神障礙患者是社會共同的責任，鑑於近來精神障礙患者隨機殺人案件日增，確實有建制社會安全網機制的必要，尤其精神障礙行為人在無罪後，依法交保在外，將形成社區不定時炸彈，而造成安全防衛漏洞，深究原因是在於我國欠缺健全、無縫接軌的精神衛生安全處遇機制，結果卻是由司法體系代背黑鍋。

協會指出，借鏡於英國制度，以精神障礙作為抗辯事由，實務上極為罕見，因一旦抗辯成功，依英國制度，被告被長期甚至終身監禁在精神醫

院的可能性極大；反觀我國，被告一旦因精神障礙而被輕判或無罪，仍能交保在外，沒有完整的精神醫院體系可以無縫接軌此方面的社會安全環節。

協會表示，英國的精神醫院治療體系，依程度區分為高度、中度、低度戒備或開放式精神醫院，英國此方面完整安全網絡的相互串連機制，實在足以供我國借鏡。

協會呼籲，建構完整精神衛生安全處遇機制刻不容緩，建立社會安全網也是司法改革國是會議的共識，更是受害者家屬及人民的殷切期盼，衛生福利部、法務部等相關機關應妥速修法建構一套完善精障患者治療處遇制度，一旦法院以精神障礙為由判決無罪，即可由精神醫療機構組成的社會安全網「立馬接住」，兼顧治療需要及避免再次對社會造成可能的危害。

殺人 警察

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