他利用機車坐墊解慾 公然猥褻判罰5000元

簡姓男子在百貨公司移動他人機車到角落，破壞安全帽，脫褲子以生殖器摩擦機車坐墊，被訴公然猥褻、毀損罪；法院審理時，車主撤告，台北地院依公然猥褻罪判簡罰金5000元，如易服勞役以1000元折算1日。可上訴。

2019年2月26日，簡在台北市統一時代百貨公司地下機車停車場，將林姓車主機車移到角落，撕去安全帽的內襯，型脫下褲子露出生殖器，以生殖器摩擦機車坐墊並射精在坐墊上解慾，警方調閱監視器查出簡所為，車主也提告，簡被依公然猥褻、毀損2罪起訴。

法院審理，簡認罪，與機車車主和解，林撤回告訴，簡涉毀損罪判公訴不受理，法官審理簡公然猥褻罪罪責。

判決說，簡在不特定人得共見共聞的停車場內，利用機車為猥褻行為，考量他的犯罪動機、品行與犯後態度、目前靠台北市短期就業計畫維生等，判罰金刑。