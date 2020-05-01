桃檢觀護業務重單月2000人報到 隔板會談彼此都安心

新冠肺炎持續，桃園人口近年大幅成長，因犯罪假釋、緩刑受保護管束之人，每月定期到桃園地檢署報到高達2000多人次，為避免防疫破口，桃檢觀護人報到處、14間諮商室設置透明隔板，並了解因疫情衝擊經濟弱勢、生活困難者，由觀護人提供紓困資訊、給予必要物資，及時三餐溫飽。

桃園地檢現有20名觀護人，另加上佐理員、助理員共45人，由於轄區人口快速成長，平均1天大約有300多人會來報到，觀護人負責執行犯罪預防，每天得面對面和當事人近距離接觸，包括諮商輔導、了解生活狀況，工作負擔相當繁重。

有觀護人指出，和初次報到或剛假釋個案諮商時，得先就各報到事項、細則解釋清楚，會花上半個小時以上，業務量大時單一觀護人單日得和40多名個案諮商，在第一線無法避免近距離接觸。

桃檢檢察長王俊力表示，為避免防疫破口、降低群聚，已由總務科在2樓觀護人室報到處櫃台，以及14間諮商室內，均設置透明塑膠隔板，讓彼此都能安心會談。

桃檢並啟動「關懷即時通」，由觀護人在疫情期間主動關懷經濟弱勢的受保護管束人，了解這段時間生活受影響狀況，定期提供政府紓困資訊、申請輔導，包括「安心即時上工」、「減班休息跟失業勞工的充電再出發」、「職業訓練生活津貼」及「失業勞工子女就學補助」等措施。

另外「灶咖-898補給站」專案，是提供受保護管束之人三餐即時溫飽救急措施，當事人不需提供證明，或是冗長繁複的申請作業，只要本身有困難和觀護人反應，就會立即提供必要物資，至今已有71名個案家庭受惠。