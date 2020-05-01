連結車駕駛連假竟酒駕上路 釀國道車禍多車波及受損

國道3號北上57.7公里處、桃園大溪路段連假第1天一早發生車禍，國道警方查出，黃姓男子駕駛營業半連結車竟酒駕上路，變換車道時失控先衝撞大貨車，再撞上內側護欄並卡在中央分隔島，車禍散落物擊中南下5輛車，還好無人傷亡，經封閉車道處理已在早上8點多恢復通行，黃姓肇事駕駛經酒測0.22毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

國道公路警察局第六公路警察大隊指出，大隊勤務指揮中心今天早上6點40分獲報，在國道3號北向57.7公里處的大溪路段，一輛營業半聯結車發生車禍，車身橫跨南北向車道事故，立刻調派巡邏車火速到場處理，現場多車遭波及，也造成後方塞車回堵。

國道警方調查，40多歲黃姓男子駕駛營半聯結車行駛北上車道，變換車道時先擦撞另輛大貨車，接著失控衝撞內側護欄並卡於中央分隔帶，由於事發突然，其他車輛閃避不及，南下車道有5輛車陸續被車禍散落物擊中，還好受波及駕駛的駕駛人都有依規定繫妥安全帶，無造成人員傷亡，車禍有驚無險。

由於肇事車輛占據南北向車道，國道警方一度封閉雙向內側及中線車道，由於正逢五一勞動局連續假期期間，雙向行車車流因此回堵，歷經2小時處理，已經恢復通行。

國道警方指出，肇事駕駛黃姓男子釀禍後，身上飄散明顯酒味，經員警施以酒精濃度測定0.22毫克，有酒精反應，全案依公共危險罪移送偵辦。