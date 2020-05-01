快訊

殺鐵路警判無罪 蔡英文總統表態支持檢方依法上訴

連結車駕駛連假竟酒駕上路 釀國道車禍多車波及受損

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
黃姓男子駕駛營業半連結車竟酒駕上路，變換車道時失控先衝撞大貨車，再撞上內側護欄並卡在中央分隔島，車禍散落物擊中南下5輛車，還好無人傷亡。記者張裕珍／翻攝
黃姓男子駕駛營業半連結車竟酒駕上路，變換車道時失控先衝撞大貨車，再撞上內側護欄並卡在中央分隔島，車禍散落物擊中南下5輛車，還好無人傷亡。記者張裕珍／翻攝

國道3號北上57.7公里處、桃園大溪路段連假第1天一早發生車禍，國道警方查出，黃姓男子駕駛營業半連結車竟酒駕上路，變換車道時失控先衝撞大貨車，再撞上內側護欄並卡在中央分隔島，車禍散落物擊中南下5輛車，還好無人傷亡，經封閉車道處理已在早上8點多恢復通行，黃姓肇事駕駛經酒測0.22毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

國道公路警察局第六公路警察大隊指出，大隊勤務指揮中心今天早上6點40分獲報，在國道3號北向57.7公里處的大溪路段，一輛營業半聯結車發生車禍，車身橫跨南北向車道事故，立刻調派巡邏車火速到場處理，現場多車遭波及，也造成後方塞車回堵。

國道警方調查，40多歲黃姓男子駕駛營半聯結車行駛北上車道，變換車道時先擦撞另輛大貨車，接著失控衝撞內側護欄並卡於中央分隔帶，由於事發突然，其他車輛閃避不及，南下車道有5輛車陸續被車禍散落物擊中，還好受波及駕駛的駕駛人都有依規定繫妥安全帶，無造成人員傷亡，車禍有驚無險。

由於肇事車輛占據南北向車道，國道警方一度封閉雙向內側及中線車道，由於正逢五一勞動局連續假期期間，雙向行車車流因此回堵，歷經2小時處理，已經恢復通行。

國道警方指出，肇事駕駛黃姓男子釀禍後，身上飄散明顯酒味，經員警施以酒精濃度測定0.22毫克，有酒精反應，全案依公共危險罪移送偵辦。

警方也呼籲，國道今年1至3月酒駕肇事案件計12件，第六大隊1至4月取締酒後駕車214件，呼籲用路人行車應遵守交通規則，嚴禁心存僥倖酒後駕車，以免致生危害於自身及他人之生命、財產安全，造成無法彌補之遺憾。

黃姓男子駕駛營業半連結車竟酒駕上路，變換車道時失控先衝撞大貨車，再撞上內側護欄並卡在中央分隔島，車禍散落物擊中南下5輛車，還好無人傷亡。記者張裕珍／翻攝
黃姓男子駕駛營業半連結車竟酒駕上路，變換車道時失控先衝撞大貨車，再撞上內側護欄並卡在中央分隔島，車禍散落物擊中南下5輛車，還好無人傷亡。記者張裕珍／翻攝
黃姓男子駕駛營業半連結車竟酒駕上路，變換車道時失控先衝撞大貨車，再撞上內側護欄並卡在中央分隔島，車禍散落物擊中南下5輛車，還好無人傷亡。記者張裕珍／翻攝
黃姓男子駕駛營業半連結車竟酒駕上路，變換車道時失控先衝撞大貨車，再撞上內側護欄並卡在中央分隔島，車禍散落物擊中南下5輛車，還好無人傷亡。記者張裕珍／翻攝

國道 車道 車禍

延伸閱讀

連假吃起來！環球購物中心人氣美食買一送一、五折優惠

被列警示點 虎頭埤風景區連假未見人潮 租車生意掉9成

影／連假首日台東富岡漁港湧800多人 1968顯示：正常

連假首日高雄熱點遊客不多 市府自行管控20多處景點

相關新聞

懷疑風水沒做好家運不順 行刑式開槍殺鄰居判無期定讞

男子蔡進德懷疑鄰居父親故意未處理好他家風水，導致他家運不順，又多次無故辱罵三字經，他長期隱忍心生不滿，近距離「行刑式」朝...

國民黨想攔4千筆「蔣中正批簽」入檔案局 法院不准

促進轉型正義委員會處分國民黨將4286筆檔案移歸國家發展委員會檔案管理局，國民黨不服，聲請停止執行；台北高等行政法院審理...

檢察長關說案 檢審會今天決議「警告」彭坤業

台灣高檢署主任檢察官彭坤業在桃園地檢署檢察長任內，被指向公訴檢察官關說稅法案認罪協商程序，監察院不彈劾，檢察官評鑑委員會...

他利用機車坐墊解慾 公然猥褻判罰5000元

簡姓男子在百貨公司移動他人機車到角落，破壞安全帽，脫褲子以生殖器摩擦機車坐墊，被訴公然猥褻、毀損罪；法院審理時，車主撤告...

桃檢觀護業務重單月2000人報到 隔板會談彼此都安心

新冠肺炎持續，桃園人口近年大幅成長，因犯罪假釋、緩刑受保護管束之人，每月定期到桃園地檢署報到高達2000多人次，為避免防...

連結車駕駛連假竟酒駕上路 釀國道車禍多車波及受損

國道3號北上57.7公里處、桃園大溪路段連假第1天一早發生車禍，國道警方查出，黃姓男子駕駛營業半連結車竟酒駕上路，變換車...

准押了！五結農會保管箱竊嫌黃姓前技工法院裁准羈押

宜蘭縣五結鄉農會保管箱財物遭竊案，被免職的黃姓技工涉嫌重大，黃雖矢口否認，昨天被警方解送地檢署偵辦，檢方聲請羈押，法院今...

殺警凶嫌裁定交保檢方抗告 台南高分院受理審理

嘉義殺警案鄭姓男子經嘉義地院判處無罪，裁定50萬元交保，但家屬沒錢具保而還押看守所。嘉義地檢署不服抗告，嘉義地院上午將檢...

前檢察長彭坤業涉關說 檢審會認為彭破壞檢察獨立

高檢署主任檢察官彭坤業在桃園地檢署檢察長任內，被控接受前法務部長邱太三「關說」，指示檢察官陳嘉義讓壢新醫院院長張煥禎漏稅...

前副理挪用客戶逾3000萬元 日盛銀行商譽受損獲賠750萬

日盛銀行新營分公司沈姓前女副理為掩飾客戶投資失利，透過銀行轉帳及網路銀行交易將挪移17名客戶逾3000萬多元，3年前東窗...

指謝長廷說蘇啟誠有憂鬱症 歐鴻鍊律師聲請吳釗燮作證

前臺北駐大阪經濟文化辦事處長蘇啟誠在日本住處輕生後，前外交部長歐鴻鍊在接受廣播專訪時，指駐日代表謝長廷曾說蘇患有憂鬱症，...

風波未了！石木欽要呂太郎測謊 批司改一場空

公務員懲戒委員會前委員長石木欽昨爆料司法院長許宗力和前秘書長、現任大法官呂太郎關說，打探台大校長管中閔懲戒案，被呂太郎反...

熱門新聞

桃園市平鎮文化公園地下停車場工程塌陷 2受傷1失聯

桃園地下停車場工地崩塌意外 清晨發現女工身影

他為殺警案凶手做鑑定 「不該責備做出專業決定的人」

平鎮停車場大坍塌 交通局年初才要求強化混凝土

錢櫃火警增1死 超商店員疑幫壽星慶生雙雙罹難

影／殺鐵警判無罪審判長 曾判陳瑞欽死刑、王焜弘無期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。