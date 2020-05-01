懷疑風水沒做好家運不順 行刑式開槍殺鄰居判無期定讞

男子蔡進德懷疑鄰居父親故意未處理好他家風水，導致他家運不順，又多次無故辱罵三字經，他長期隱忍心生不滿，近距離「行刑式」朝鄰居開5槍致死，一、二審均依殺人罪判無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

蔡進德除風水問題和從小認識的鄰居積怨，也認為鄰居搶走二叔的塑粒生意，多次對他和家人口出惡言辱罵，反映未見成效而心懷不滿；他2018年12月24日在住處外抽煙，認為鄰居瞪他，便回家拿槍朝鄰居背部、胸部共開5槍，導致鄰居送醫急救不治。

他案發後騎機車逃逸，多日後才以公共電話和警方相約住處投案；法院認為，蔡進德持有制式手槍逾14年之久，對於社會治安造成的威脅不小，且蔡進德手段凶殘，以近乎行刑式槍決的手法開槍格殺，為法所難容，嚴重危害社會治安。

二審認為，蔡進德坦承持槍殺人，也在民事損害賠償訴訟判決後，委託律師以存證信函方式交付21萬餘元醫療、喪葬費用，認為他仍有悔悟之心，雖被害者家屬之後退回匯票，並表示不願意和解，也不原諒蔡進德等情事，判處無期徒刑，褫奪公權終身。最高法院認為二審判決認事用法均無違誤，駁回上訴，全案定讞。