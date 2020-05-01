快訊

影／宣布了！ 宜蘭童玩節今年停辦

扯！1968警示列猴子山 台東人：軍事要塞哪來遊客

懷疑風水沒做好家運不順 行刑式開槍殺鄰居判無期定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

男子蔡進德懷疑鄰居父親故意未處理好他家風水，導致他家運不順，又多次無故辱罵三字經，他長期隱忍心生不滿，近距離「行刑式」朝鄰居開5槍致死，一、二審均依殺人罪判無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

蔡進德除風水問題和從小認識的鄰居積怨，也認為鄰居搶走二叔的塑粒生意，多次對他和家人口出惡言辱罵，反映未見成效而心懷不滿；他2018年12月24日在住處外抽煙，認為鄰居瞪他，便回家拿槍朝鄰居背部、胸部共開5槍，導致鄰居送醫急救不治。

他案發後騎機車逃逸，多日後才以公共電話和警方相約住處投案；法院認為，蔡進德持有制式手槍逾14年之久，對於社會治安造成的威脅不小，且蔡進德手段凶殘，以近乎行刑式槍決的手法開槍格殺，為法所難容，嚴重危害社會治安。

二審認為，蔡進德坦承持槍殺人，也在民事損害賠償訴訟判決後，委託律師以存證信函方式交付21萬餘元醫療、喪葬費用，認為他仍有悔悟之心，雖被害者家屬之後退回匯票，並表示不願意和解，也不原諒蔡進德等情事，判處無期徒刑，褫奪公權終身。最高法院認為二審判決認事用法均無違誤，駁回上訴，全案定讞。

殺人

延伸閱讀

都是思覺失調…殺警無罪 小燈泡案判無期徒刑

旺角騷亂案 梁天琦判刑6年上訴被駁

殺醫生判無期徒刑殺警判無罪 高市警局臉書貼「慟」

罹思覺失調症殺人 論罪關鍵犯案時能否辨識違法

相關新聞

懷疑風水沒做好家運不順 行刑式開槍殺鄰居判無期定讞

男子蔡進德懷疑鄰居父親故意未處理好他家風水，導致他家運不順，又多次無故辱罵三字經，他長期隱忍心生不滿，近距離「行刑式」朝...

殺警凶嫌裁定交保檢方抗告 台南高分院受理審理

嘉義殺警案鄭姓男子經嘉義地院判處無罪，裁定50萬元交保，但家屬沒錢具保而還押看守所。嘉義地檢署不服抗告，嘉義地院上午將檢...

前檢察長彭坤業涉關說 檢審會認為彭破壞檢察獨立

高檢署主任檢察官彭坤業在桃園地檢署檢察長任內，被控接受前法務部長邱太三「關說」，指示檢察官陳嘉義讓壢新醫院院長張煥禎漏稅...

前副理挪用客戶逾3000萬元 日盛銀行商譽受損獲賠750萬

日盛銀行新營分公司沈姓前女副理為掩飾客戶投資失利，透過銀行轉帳及網路銀行交易將挪移17名客戶逾3000萬多元，3年前東窗...

指謝長廷說蘇啟誠有憂鬱症 歐鴻鍊律師聲請吳釗燮作證

前臺北駐大阪經濟文化辦事處長蘇啟誠在日本住處輕生後，前外交部長歐鴻鍊在接受廣播專訪時，指駐日代表謝長廷曾說蘇患有憂鬱症，...

風波未了！石木欽要呂太郎測謊 批司改一場空

公務員懲戒委員會前委員長石木欽昨爆料司法院長許宗力和前秘書長、現任大法官呂太郎關說，打探台大校長管中閔懲戒案，被呂太郎反...

哥哥護妹妹失手殺父 法院判決7年6個月全案可再上訴

居住在屏東縣的陳姓男子與父親和妹妹同住，去年10月15日時，家中正準備祭拜祖先，卻因父親酒後與女兒發生爭執，陳男見狀立刻...

傳藝中心洩密案 「白手套」羈押禁見

國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓被控洩漏採購標案資料，透過「白手套」收取工程回扣50萬元，台北地檢署昨天搜索約談安慶營造負責...

警備隊員站門崗 2度侵占民眾拾得物 法院判刑3年

台北市內湖分局警備隊員黃俊智，2017年間涉嫌2度侵占民眾撿到的拾得物黑色皮夾、綠色鑰匙包，拾得人和失主主動聯繫發現沒受...

慶富積欠118名員工逾千萬薪資 法院認定歇業屬實確定

慶富造船公司涉詐貸案，經濟部加工出口區管理處前年作成歇業屬實處分。慶富不服提告，高雄高等行政法院審理後，認為慶富確實資遣...

通姦罪是否違憲？ 大法官5月29日公布解釋

通姦罪是否違憲是外界討論多時的議題，憲法法庭上月31日開庭辯論，邀集聲請人、相關機關、學者專家到庭表示意見，而司法院大法...

廟宇路邊車輛當「提款機」 金門慣竊遭逮聲押獲准

有多次竊盜前科紀錄的41歲蕭姓慣竊，平日遊手好閒，只要缺錢花用時就下手行竊，就將路旁的廟宇、轎車等當「提款機」，得手10...

熱門新聞

林森錢櫃火警恐再添一死⋯29歲男搶救未見好轉 家屬忍痛同意拔管

影／殺鐵路警案判無罪 李承翰父：差1萬8千里丶太離譜

桃園市平鎮文化公園地下停車場工程塌陷 2受傷1失聯

他為殺警案凶手做鑑定 「不該責備做出專業決定的人」

桃園地下停車場工地崩塌意外 清晨發現女工身影

平鎮停車場大坍塌 交通局年初才要求強化混凝土

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。