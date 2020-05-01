性侵犯未接受心理治療輔導 連續3次未履行判處拘役
台中市民賴姓男子因性侵案，被判刑3年8月確定，經評估認有繼續追蹤輔導的必要，命他接受為期1年，每月1次的身心治療或輔導教育，但他連續3次未到，經社會局裁處罰，並請他至醫院接受身心治療輔導處遇，他仍未依規定履行，台中地院依違反性侵害犯罪防治法將他判處拘役30日。 得易科罰金。
法官審酌，賴男無正當理由不按時到場接受身心治療或輔導教育，對於科處罰鍰並命限期履行通知，置若罔聞，漠視國家公權力，影響性侵害犯罪防治，對於社會治安具有潛在危害，依法判刑。
判決書指出，58歲的賴男因妨害性自主案件，經判刑3年8月確定，仍不知警惕，明知妨害性自主案件確定後，由臺中市政府依性侵害犯罪防治法規定，評估認有繼續追蹤輔導之必要，而命他應於2018年10月27日起至財團法人私立臺中仁愛之家附設靜和醫院接受為期1 年，每月1 次每次2 小時身心治療或輔導教育。
未料，賴於2018年10月27日、11月24日、12月8日均於收受通知後無故未到，中市政府社會局於2019年2 月22日對賴裁處新台幣1萬元，並請賴於同年年3 月23日至靜和醫院接受身心治療輔導處遇，賴經通知後，屆期仍未依規定履行。
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