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前檢察長彭坤業涉關說 檢審會認為彭破壞檢察獨立

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導
台北地檢署檢察官林達。圖／資料照片
台北地檢署檢察官林達。圖／資料照片

高檢署主任檢察官彭坤業在桃園地檢署檢察長任內，被控接受前法務部長邱太三「關說」，指示檢察官陳嘉義讓壢新醫院院長張煥禎漏稅案認罪協商，法務部今天上午將召開檢審會討論；有檢審委員認為，彭的行為破壞檢察獨立，嚴重違反「檢察官倫理規範」，建請警告處分。

台北地檢署檢察官、檢審委員林達指出，檢察長是特殊的檢察官，比檢察官多2項重任，就是檢察一體和檢察獨立。檢察一體是對內，要統一追訴標準；檢察獨立是對外，要抗拒機關外的干涉，確保有效追訴，權貴犯法與庶民同罪。

林達表示，彭坤業的答辯書內容，通篇都在指摘檢察官陳嘉義有錯，所以他可依職權糾正，但裡面竟無一字提及檢察獨立，若檢察長連自己錯在哪都不知，恐怕才是檢察體系最該擔憂的。

林達認為，彭坤業收到邱太三提供的個案陳情資料，無論是「關說」、「關心」或「陳情」，何種定性都不重要，彭應該先理解，身為檢察長，應當先行使憲法所賦予的檢察獨立的權力，對資料進行評估，如果沒道理，就止於其身，不必打擾檢察官。

如有道理，可請檢察官或其主任一起詢問過程始末，再就資料進行討論研議，豈有一收到資料，不問青紅皂白，直接全盤吞下，然後交代襄閱主任檢察官，再對承辦檢察官下達指令，如此就像總機轉接服務，接到訊息就轉發，那設立檢察長何用？

林達指出，彭坤業一直認為，個案檢察官協商程序有問題，所以他就可以理直氣壯，搬出檢察一體，猶如尚方寶劍、帝王條款；檢察長棄守檢察獨立的失職清晰可見。

林達質疑，相對於「堅守」檢察一體，「棄守」檢察獨立，哪個造成的傷害和後遺症更巨大？孰輕孰重，彭坤業身為檢察長難道不應該有個底線，審慎權衡嗎？難道如此不愛惜自己的名聲，甘願讓外界如此瘋傳嗎？

大法官釋字第325號、585號及第729號一再重申，檢察機關對外獨立行使職權，應受憲法保障；「檢察官倫理規範」第4條也規定：「檢察總長、檢察長應依法指揮監督所屬檢察官，共同維護檢察職權之獨立行使，不受政治力或其他不當外力之介入。」

檢察長如同把守山海關的大將，為了國家，寧死應做袁崇煥，豈可學做吳三桂。如果做不到，就請不要爭取，檢察長不是人人能做，不是有戰功就能做，不是處事周全，人際圓融就能做。

檢察長要深諳檢察一體的真諦，能實踐檢察獨立的精神，才足堪檢察官之表率，夠格擔當檢察長。

檢察官 法務部 倫理

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