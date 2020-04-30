前副理挪用客戶逾3000萬元 日盛銀行商譽受損獲賠750萬

日盛銀行新營分公司沈姓前女副理為掩飾客戶投資失利，透過銀行轉帳及網路銀行交易將挪移17名客戶逾3000萬多元，3年前東窗事發，一審認沈女犯銀行法處4年2月徒刑，檢方不服上訴，日盛銀行則遭金管會重罰600萬元，因此，銀行對她求償罰金600萬元及商譽損害150萬元，台南地院判賠750萬元，可上訴。

沈姓前女副理案發後，主動到新營警分局中山路派出所自首，並在警詢、檢方偵訊及法院審理時均坦承不諱。日盛銀行對沈女提出刑事附帶民事賠償，民事庭上月辯論終結，她經合法通知，卻無正當理由並未到庭，也未出具任何書狀，法院仍依法做出判決。

檢警調查，沈姓女副理自2006年11月1日起，擔任新營分公司的理財顧問，負責銷售銀行相關基金、債券及衍生性金融商品，並為客戶理財等職務。未料，她為掩飾客戶投資失利，意圖為自己的不法利益及詐欺取財，非法以電腦相關設備製作不實財產紀錄取財及行使偽造、變造私文書，挪移17名客戶資金，總計為2832萬585 元、美金3萬3510元及人民幣12萬元。

案經檢方起訴，台南地院合議庭認沈女犯銀行法判處4年2月徒刑，檢方不服上訴，她也遭限制出海出境。

日盛銀行為此遭金管會重罰600萬元罰鍰，並停止新營分公司受理新客戶辦理金錢信託及合作推廣保險商品6個月。銀行繳納罰鍰完畢，但也因媒體報導，認商譽受損，請求沈女賠償罰金600萬元及商譽損害150萬元。

台南地院民事庭認日盛銀行因沈女行為遭金管會裁罰600萬元，請求沈女賠償600萬元，自屬有據。另沈女行為經媒體報導後，易使大眾對日盛銀行經營、融資、信任度產生負面觀感，確實造成其名譽、信用及商譽上等無形的經濟上損失，認銀行請求沈女賠償商譽損失150萬元適當，判沈女賠償750萬元。