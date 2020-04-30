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文化部前官員涉收回扣案 犯嫌1收押1交保

中央社 / 記者劉世怡台北30電日

文化部朱姓前官員涉收出版商賄款日前遭羈押。北檢另查出，朱男涉嫌傳藝中心任內收廠商回扣，昨天提訊朱男另約談多人後，今晨聲押2名嫌疑人。北院晚間裁定1人准押、1人交保。

朱男於文化部任職期間，涉嫌收盧姓、周姓出版商賄款約新台幣60萬元，並接受招待同赴泰國、越南旅遊，使出版商順利取得文化部人文司的特定採購案補助款總計約新台幣150萬元。

台北地檢署檢察官王如玉4月20日針對出版商賄賂案，指揮廉政署執行搜索、約談，朱男訊後遭羈押禁見。

北檢檢察官林俊廷另接獲檢舉，指稱朱男任職國立傳統藝術中心期間，藉由民國107年間的台灣戲曲中心整修工程標案，洩漏招標資訊給廖姓業者。廖男得標後，於108年按約定輾轉支付50萬元回扣給朱男。

檢察官林俊廷昨天指揮調查局高雄市調查處兵分8路搜索，並提訊在押的朱男，另傳訊廖姓業者、陳姓與邱姓白手套等3名嫌疑人與5名證人到案說明，全案依貪污治罪條例偵辦。

檢察官複訊後，今天凌晨向台北地方法院聲請羈押禁見廖姓業者、陳姓白手套，邱姓白手套則以100萬元交保。

台北地方法院晚間裁定，陳姓白手套羈押禁見、廖姓業者以150萬元交保。

文化部20日指出，文化部在107年4月接獲檢舉，指涉案朱姓官員與受補助機構人員出國並接受招待，文化部長鄭麗君在第一時間指示政風處啟動行政調查，後續並主動移請廉政署調查，鄭麗君也在107年7月1日將涉案官員調離原職。

文化部 檢察官

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