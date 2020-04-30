殺警凶嫌判無罪 網友留言灌爆司法院臉書
鐵路警察遭刺死案，凶嫌因思覺失調症一審今天獲判無罪。司法院在臉書貼文並引用嘉義地院判決解釋，貼文一小時，遭上百名網友灌爆留言痛罵，甚至反諷判案合議庭為佛系好法官。
司法院臉書貼文表示，關於今天嘉義地院的無罪判決，涉及個案的部分，嘉義地院已經有判決跟新聞稿，說明法官是怎麼判斷、思考這個事情的。其實個案判決之中，涉及幾個重要的法律概念，小編在這裏提供幾點簡單的介紹以及思考方向。
貼文指出，嘉義地院是經過精神鑑定後，認定男子行為時已經處於精神障礙的狀態，欠缺辨識行為違法與否的能力，判決無罪，但要施以強制就醫5年。
貼文以三題問答方式說明法律概念，分別是欠缺行為辨識能力的人為什麼是無罪的？那法官判無罪就都不管了嗎？什麼是強制就醫，為什麼需要強制就醫？
但大部網友根本不接受司法院這樣的解釋，有人留言「五年強制就醫之後，繼續出來殺人嗎」、「所以只要有鑑定是思覺失調，被判定精神喪失，然後殺警就能無罪了嗎」、「謝謝上述認真又佛系的好法官」。
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