風波未了！石木欽要呂太郎測謊 批司改一場空

公務員懲戒委員會前委員長石木欽昨爆料司法院長許宗力和前秘書長、現任大法官呂太郎關說，打探台大校長管中閔懲戒案，被呂太郎反駁「惡意捏造」；石木欽今再回擊，認為呂太郎、許宗力背離人民期待，難怪司法改革一場空，要求他們知所進退。

石木欽指出，呂太郎既然認為他陳述並非事實，歡迎呂太郎比照他的做法勇敢提告，「我絕對會在法庭上讓你顏面盡失」，或是共同測謊，若是他沒通過，他接受法律制裁，若是呂太郎沒通過，請立即辭去大法官一職。

石木欽說，呂太郎和許宗力意圖使他接受懲戒處分，用捏造事實、公文書登載不實的方式誣告他，他已經向台北地院提自訴，卻未見兩人有任何回應，「是心虛還是認罪？」當他依照事實陳述指呂太郎在管案審判期間打探進度，呂太郎卻只會矢口否認，「你是忘記了？還是不敢想起來！」

他認為，呂太郎、許宗力洩漏不實消息給特定媒體帶風向，並以未審先判的新聞稿抹黑他，最後在職掌的行政調查報告中捏造事實誣告他，欺瞞人審委；再者，又關說他撤回釋憲案、打探管案等，完全背離程序正義，「這才是戕害司法形象的行為」，他要求呂太郎不要避重就輕混淆是非。

石木欽說，他被無端指控即以高道德標準請辭下台，接受調查，但許宗力、呂太郎打著司法改革的大旗，卻以話術取得權位、關說私了、排除異己等，踐踏憲法所賦予的釋憲權力，屢屢背離人民期待，無怪乎司法改革至今一場空，為司法改革能竟其功，請許宗力、呂太郎知所進退。