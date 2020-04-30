快訊

台灣加油「ZERO 5」台北圓山飯店再點燈

公告停業才3天！20年「麻布茶房」急轉彎：繼續營業

風波未了！石木欽要呂太郎測謊 批司改一場空

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
石木欽。圖／聯合報系資料照片
石木欽。圖／聯合報系資料照片

公務員懲戒委員會前委員長石木欽昨爆料司法院長許宗力和前秘書長、現任大法官呂太郎關說，打探台大校長管中閔懲戒案，被呂太郎反駁「惡意捏造」；石木欽今再回擊，認為呂太郎、許宗力背離人民期待，難怪司法改革一場空，要求他們知所進退。

石木欽指出，呂太郎既然認為他陳述並非事實，歡迎呂太郎比照他的做法勇敢提告，「我絕對會在法庭上讓你顏面盡失」，或是共同測謊，若是他沒通過，他接受法律制裁，若是呂太郎沒通過，請立即辭去大法官一職。

石木欽說，呂太郎和許宗力意圖使他接受懲戒處分，用捏造事實、公文書登載不實的方式誣告他，他已經向台北地院提自訴，卻未見兩人有任何回應，「是心虛還是認罪？」當他依照事實陳述指呂太郎在管案審判期間打探進度，呂太郎卻只會矢口否認，「你是忘記了？還是不敢想起來！」

他認為，呂太郎、許宗力洩漏不實消息給特定媒體帶風向，並以未審先判的新聞稿抹黑他，最後在職掌的行政調查報告中捏造事實誣告他，欺瞞人審委；再者，又關說他撤回釋憲案、打探管案等，完全背離程序正義，「這才是戕害司法形象的行為」，他要求呂太郎不要避重就輕混淆是非。

石木欽說，他被無端指控即以高道德標準請辭下台，接受調查，但許宗力、呂太郎打著司法改革的大旗，卻以話術取得權位、關說私了、排除異己等，踐踏憲法所賦予的釋憲權力，屢屢背離人民期待，無怪乎司法改革至今一場空，為司法改革能竟其功，請許宗力、呂太郎知所進退。

司法改革 許宗力 石木欽

延伸閱讀

冷眼集／司法螺絲鬆了嗎？

石木欽、許宗力恩怨難了 司法高層再掀波

醜聞辭官…石木欽反咬許宗力 打探管案

「打探」管中閔案？呂太郎斥「惡意捏造」要石木欽自重

相關新聞

風波未了！石木欽要呂太郎測謊 批司改一場空

公務員懲戒委員會前委員長石木欽昨爆料司法院長許宗力和前秘書長、現任大法官呂太郎關說，打探台大校長管中閔懲戒案，被呂太郎反...

哥哥護妹妹失手殺父 法院判決7年6個月全案可再上訴

居住在屏東縣的陳姓男子與父親和妹妹同住，去年10月15日時，家中正準備祭拜祖先，卻因父親酒後與女兒發生爭執，陳男見狀立刻...

傳藝中心洩密案 「白手套」羈押禁見

國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓被控洩漏採購標案資料，透過「白手套」收取工程回扣50萬元，台北地檢署昨天搜索約談安慶營造負責...

警備隊員站門崗 2度侵占民眾拾得物 法院判刑3年

台北市內湖分局警備隊員黃俊智，2017年間涉嫌2度侵占民眾撿到的拾得物黑色皮夾、綠色鑰匙包，拾得人和失主主動聯繫發現沒受...

慶富積欠118名員工逾千萬薪資 法院認定歇業屬實確定

慶富造船公司涉詐貸案，經濟部加工出口區管理處前年作成歇業屬實處分。慶富不服提告，高雄高等行政法院審理後，認為慶富確實資遣...

通姦罪是否違憲？ 大法官5月29日公布解釋

通姦罪是否違憲是外界討論多時的議題，憲法法庭上月31日開庭辯論，邀集聲請人、相關機關、學者專家到庭表示意見，而司法院大法...

廟宇路邊車輛當「提款機」 金門慣竊遭逮聲押獲准

有多次竊盜前科紀錄的41歲蕭姓慣竊，平日遊手好閒，只要缺錢花用時就下手行竊，就將路旁的廟宇、轎車等當「提款機」，得手10...

五結農會保險箱監視器被動手腳 嫌犯否認偷竊辯稱檢查

宜蘭縣五結鄉農會保險箱財物遭竊，警方發現，主要損失物品以金飾居多，被害人數與金額隨清查而增加，警方統計，截至今天下午為止...

通緝犯冒用他人身分簽罰單 偽造文書連環爆

43歲嚴姓男子涉詐欺案經南檢發布通緝，4年多前因辦理機車過戶，取得黃姓男子身分證未歸還，2年多前駕駛轎車行經國道1號永康...

藝人代言的英倫產後護理之家李俊琳夫婦 業務侵占判刑

藝人侯佩岑代言京倫集團經營的「英倫產後護理之家」，公司董事長李俊琳、胡白玫夫妻被控以土地買賣投資款填補財務缺口，李、胡女...

美「惡名昭彰」黑名單 台電影天堂被點名侵權

美國貿易代表署（USTR）29日公布2019年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」（Notorious Markets）黑名單，購物平台淘寶網、蝦皮購物與拼多多續留名單，台灣的網站「電影天堂」也遭列入；美國本土電商亞馬遜的五個海外網站也被點名，亞馬遜回應這是政治動作，旨在宣洩川普總統對亞馬遜的仇恨。

深夜出現襲臀怪客2女驚恐報案 警追出騎贓車摸屁股

台北市深夜出現襲臀怪客，2名被害女子深夜單獨走在路上，卻遭機車騎士從後方摸屁股，2女分別報案後，警方追出犯嫌是同一名偷贓...

熱門新聞

搭火車逃票刺死鐵路警李承翰 兇嫌一審判無罪、強制就醫5年

北市下重手！五電影院及好樂迪景美店遭勒令停業

男子刺死鐵警李承翰判無罪 基層員警大罵「大恐龍」

林森錢櫃火警恐再添一死⋯29歲男搶救未見好轉 家屬忍痛同意拔管

影／殺鐵路警案判無罪 李承翰父：差1萬8千里丶太離譜

疑充電器爆炸 竹南2棟民宅連通2樓付之一炬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。