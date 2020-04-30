北市員警兩度侵占遺失物 一審判刑3年

台北市警察局內湖分局警備隊警員黃俊智被控2度侵占民眾送交拾得遺失物，士林地方法院考量他否認犯罪、態度不佳，日前依貪污治罪條例判刑3年，沒收犯罪所得新台幣1萬8400元。

士林地方法院判決書指出，黃男（停職中）於民國106年8月24日上午，在內湖分局大門值門崗守望勤務時，民眾送交內有現金新台幣1萬300元的黑色皮夾遺失物，但黃男未依規定陳報而侵吞。

106年9月9日，黃男於內湖分局大門值門崗守望勤務，又涉嫌侵吞民眾送來的綠色鑰匙包，內有現金8100元。

案經拾得遺失物的民眾向分局查詢後續處理狀況，督察人員介入調查，發現黃男涉嫌侵吞遺失物，移送法辦。

黃男矢口否認犯行，辯稱將黑色皮夾放進內湖分局信封袋，打算帶回警備隊駐地以聯繫失主，但信封袋放在機車上忘了帶走而不翼而飛，以為撿到信封的人會送到分局，另辯稱將綠色鑰匙包放在服務台忘了帶走。

承審合議庭認為，黃男坦承帶走黑色皮夾，但綠色鑰匙包部分，接班員警卻證稱沒看到服務台上有東西；而黃男若真的是不慎遺失，應向主管說明以捍衛清譽，但黃男接受內部調查時，卻全盤否認有受理遺失物，調查全案事證後認定黃男辯詞不可採信。

合議庭認為，黃男危害官箴、減損公務機關執法的威信，且犯後矢口否認、態度不佳，但2次侵占遺失物的價值各在5萬元以下，依法減輕其刑，依貪污治罪條例的侵占職務上持有之非公用私有財物罪，2罪合併判處有期徒刑3年，褫奪公權3年，仍可上訴。