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哥哥護妹妹失手殺父 法院判決7年6個月全案可再上訴
居住在屏東縣的陳姓男子與父親和妹妹同住，去年10月15日時，家中正準備祭拜祖先，卻因父親酒後與女兒發生爭執，陳男見狀立刻上前制止，豈料將父親推到，導致父親倒地重傷致死，因此，陳男被依傷害直系血親尊親屬致死罪送辦。今日判決出爐，將陳男判處有期徒刑7年6個月，全案仍可上訴。
據了解，陳男與父親同住，在2019年10月15日上午，與妹妹一同準備祭拜祖先，由於父親飲酒後朝妹妹怒罵三字經，且快步走向妹妹，陳男見狀因而心生不滿，出手推到64歲的父親，父親倒地頭部受到重傷，緊急送醫，當天下午仍宣告不治。因陳男犯後坦承犯行，且深感懊悔，再加上妹妹也不願再追究，
法院衡量陳男的犯罪動機、目的、手段、所生損害，以及自述教育程度、經濟與工作狀況等一切情形，以及過失至死的對象為陳男直系血親，再加上陳男為酒測累犯，因此，判處他有期徒刑7年6個月，全案仍可再上訴。
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