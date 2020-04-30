警備隊員站門崗 2度侵占民眾拾得物 法院判刑3年

台北市內湖分局警備隊員黃俊智，2017年間涉嫌2度侵占民眾撿到的拾得物黑色皮夾、綠色鑰匙包，拾得人和失主主動聯繫發現沒受理才揭發，督察組調查後將黃送辦。士林地方法院日前審結，認定黃犯貪汙罪侵占職務上持有非公用私有財物，應執行有期徒刑3年。

判決指出，黃警專第6期畢業，從警多年，在內湖警備隊服務，2017年8月24日上午11時許，在分局門口輪值「門崗守望」勤務，這時方男從便利商店拾獲的黑色錢包，裡頭有1萬300元現金、駕照、寫有廖姓失主手機號碼的紅包袋等物，拿到警局交給門崗的黃，黃涉嫌侵占，直到方打電話給廖，相約同年9月15日到警局詢問，才發現沒受理。

督察組調查後發現黃不止侵占一次，9月９日上午10時許，魏女撿到一個綠色鑰匙包，裡頭有8100元和2把鑰匙，送往內湖分局門口，當時也是黃執勤門崗勤務，交接班警察沒人看到鑰匙包。案發後黃已停職。

黃辯稱，拾得人急急忙忙拿皮夾來，還說時間很及沒辦法停留離去，就把黑色皮夾裝進有「內湖分局」字樣的白色信封，想在交班後回警備隊駐地，再聯繫遺失人。

黃稱，交班後把信封放在機車樓頭下方，騎車回去忘記了，隔了半小時再騎車買東西，想起信封已不見，以為裝在分局信封，會有人撿到送回來。

黃辯稱，警備隊內規是要通知派出所處理，沒有權限開收據，也不能受理，基於為民服務，有時候才會打電話請遺失人領取，這樣就不用紀錄。9月9日則是民眾撿到鑰匙包後，趕著上班騎車離去，看了裡頭沒證件，就隨意放在服務台左側，交接班時忘記有這個東西，沒有拿走就離開。

合議庭指出，黃從警20餘年，自稱值班時收到民眾送遺失物，僅有本案2件，應屬特別經驗，沒有輕易遺忘可能，卻在主管詢問時，沒第一時間說「不慎遺失」，捍衛清譽，認為是因不知督察人員掌握什麼證據，就泛稱沒受理、沒印象。

合議庭認定，拾得物未經登記、拾獲人急於離去，事後未必查證，黃心生貪念，未將此事登載在工作簿，侵吞遺失物，黃犯侵占職務上持有非公用私有財物罪，共２罪，過程中未涉犯其他罪名，且無法證明財務價值在5萬元以上，犯罪情節輕微，依法減刑一次。

合議庭審酌，黃身為警務人員，不思廉潔自持、遵循法令，犯後矢口否認，難認態度良好，依侵占職務上持有之非公用私有財物2罪，各處2年6月徒刑、褫奪公權3年，應執行有期徒刑3年，皮夾、1萬300元、鑰匙包、8100元沒收或追徵其價。全案可上訴。