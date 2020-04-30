媒體人指負壓病房1100床都爆掉 法院裁定不罰

資深媒體人毛嘉慶在節目中聲稱「負壓病房1100床現在都爆掉」等語，遭警依違反社維法移送。士林地方法院認為，難以認定毛嘉慶故意捏造不實謠言而影響公共安寧，日前裁定不罰。

依士林地方法院裁定書記載，警方移送指出，毛嘉慶2月25日擔任中視「2020庶民大頭家」直播節目來賓，聲稱「負壓病房1100床現在都爆掉」、「署立桃園醫院是否為專責防疫醫院中央不敢說明清楚」等語。

警方認為，毛嘉慶對疫情的不實評論，可能使民眾心生疑慮而不配合防疫措施，已影響公共安寧秩序及妨害疫情控制，涉嫌觸犯社會秩序維護法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」規定。

裁定指出，嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心在2月25日的記者會上，曾提及「國內負壓隔離病房總共有900多床，還有60%是空的」，堪信當時民眾就負壓隔離病房數量是否足夠等相關訊息錯雜，而引起民眾疑慮，指揮中心才會對外澄清。

法官認為，毛嘉慶在記者會後數小時上節目，但無證據可證明以毛嘉慶的專業程度針對負壓隔離病房狀況具有相當的查證能力，或已從媒體報導得知澄清內容，認為毛嘉慶應是基於先前所獲而未經澄清的訊息才發表言論，並非故意捏造不實謠言而影響公共安寧。

此外，法官認為，署立桃園醫院經衛生福利部公告為傳染病指定隔離醫院及應變醫院名單，毛嘉慶質疑「署立桃園醫院是否為專責防疫醫院中央不敢說明清楚」，或許徒增指揮中心花時間澄清的困擾，但仍不足以認定一般人聽聞此言論會產生畏懼與恐慌的負面心理，而影響公共安寧。

裁定指出，毛嘉慶言論與社維法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」要件不符，裁定不罰，仍可抗告。