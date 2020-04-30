慶富積欠118名員工逾千萬薪資 法院認定歇業屬實確定

慶富造船公司涉詐貸案，經濟部加工出口區管理處前年作成歇業屬實處分。慶富不服提告，高雄高等行政法院審理後，認為慶富確實資遣半數以上員工，拖欠118人薪資，公司空無一人、未申報營業額，明顯因財務狀況無法營運，判慶富敗訴；經上訴，最高行政法院今駁回確定。

判決指出，慶富在高雄軟體園區內設立登記營業處所，2017年10月起有積欠員工薪資及資遣費，經員工多次提起勞資調解均不成立，吳姓員工等人自2018年1月17日起陸續向高雄市政府勞工局申請辦理慶富歇業事實認定及核發證明文件。

勞工局函移由經濟部加工出口區管理處統一處理。經濟部加工出口區管理處在2018年1月29日會同勞資雙方等單位去現場會勘及召開認定會議，審查檢送相關資料後，認定歇業屬實並依注意事項於2月8日發函作成認定自2018年1月29日歇業屬實的處分。

慶富不服提告，一審敗訴。經上訴，二審查出，2017年1月23日經濟部加工出口區管理處進行現場會勘，辦公室無行政工作人員辦公，且未按時申報營業稅；至2017年底尚欠土地租金等費用93萬5818元，欠繳管理費及罰鍰39萬2717元。

自2017年7月至年底欠繳勞工保險費、墊償基金、就保費、勞工退休金、勞退滯納金等共計710萬3799元、健保費305萬2049元，又積欠118名員工薪資、退休金及資遣費等共1315萬6471元。

合議庭認為，經濟部加工出口區管理處依「地方主管機關辦理核發事業單位歇業事實之證明文件應行注意事項」第2點至第5點，認定歇業屬實，原處分並無違誤，慶富上訴無理由，應予駁回。