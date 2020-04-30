通姦罪是否違憲？ 大法官5月29日公布解釋

通姦罪是否違憲是外界討論多時的議題，憲法法庭上月31日開庭辯論，邀集聲請人、相關機關、學者專家到庭表示意見，而司法院大法官定於5月29日下午4點宣示解釋，並同步於網路直播。

苗栗地院苗栗簡易庭法官審理妨害婚姻案時，認為刑法第239條「通姦罪」規定有牴觸憲法基本人權保障、基本人權限制疑義，聲請釋憲；大法官併其他聲請案審理。

刑法239條規定「有配偶而與人通姦者，處1年以下有期徒刑。其相姦者亦同。」而刑事訴訟法239條規定告訴不可分原則，不過但書則是「對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人。」

大法官列出的爭點題綱討論這兩條法律，釐清兩條文的立法目的、要保障何種法益或基本權利、又因此限制或侵害人民何種基本權利、審查基準為何？另外，也探討釋字第554號解釋有無變更解釋必要，上月邀集張文貞、李念祖、王皇玉、薛智仁、蔡聖偉、黃士軒等學者擔任鑑定人，及法庭之友許幸惠、紀惠容等人，出庭表示意見。

司法院今發布新聞稿，大法官訂於5月29日下午4時在憲法法庭宣示解釋，也讓民眾申請旁聽，並在網路同步直播。司法院指出，因應新冠肺炎防疫措施，旁聽席會採座位分隔法，旁聽民眾也應自備口罩配戴，民眾若想旁聽，當天下午3時15分至3時45分可攜帶身分證明文件，到台灣高等法院刑事庭大廈一樓入口處辦理領取旁聽證。