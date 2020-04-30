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鐵警李承翰遭刺死凶嫌無罪 鄭文燦：判決違反社會認知

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
鄭文燦說，判決似乎違反社會認知，很難讓大家接受。記者曾健祐／攝影
鄭文燦說，判決似乎違反社會認知，很難讓大家接受。記者曾健祐／攝影

鐵路警察李承翰執勤遭鄭姓凶嫌刺死，嘉義地院以鄭有精神障礙今判無罪，桃園市長鄭文燦今下午主持防疫會議表示，判決似乎違反社會認知，精神病患在國際兩公約是不能判死，但嘉義地院判無罪，對警察往後執勤人身安全有很大影響，他認為判決應該要更周延、謹慎。

鄭文燦說，判決似乎違反社會認知，很難讓大家接受，警政署已表示要上訴，他也要給警察同仁鼓勵，這樣的事件若判無罪，對於往後警察人身安全也會有所影響，他認為判決應該要更周延、謹慎。

鄭文燦指出，個案牽涉到司法獨立審判，一定會引起社會很大的討論，警察依法執行勤務，遇到這種攻擊被判定是精神病患所為，這個認定是否太寬鬆？對於精神病患認定仍須討論，而精神病患在國際公約是說不能判死刑，最多是這樣，但嘉義地院今天判無罪，對社會來講很難接受。

殺人 警察

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